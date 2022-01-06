Tümosan Motor'dan ipotek kararı

Tümosan Motor, Konya fabrika taşınmazının 420 milyon TL bedelle Halk Bankası’na ipotek etme kararı aldı.

Konuya ilişkin Tümosan Motor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz ticari faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması ve finansman kabiliyetinin artırılması amacıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420.000.000 TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.'ne ipotek edilmesi kararlaştırılmış olup, ipotek işlemi tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.