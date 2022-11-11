Tuna Ofis, ihracat payını 5 yılda yüzde 50'ye çıkaracak

130 ülkeden 45.000’den fazla ziyaretçinin takip ettiği Orgatec Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı, Tuna Ofis’in global arenada yer aldığı önemli buluşmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Sektörden yerli ve yabancı tasarımcılarla fuarda yer alan Tuna Ofis, dünyanın 50 milyar dolarlık ofis mobilyaları pazarında yeni koleksiyonuyla görücüye çıktı. Tuna Ofis Almanya, Fransa, Avusturya başta olmak üzere Avrupa genelinde devam eden iş birliklerini pandemi sonrası yüz yüze görüşmelerle pekiştirirken yeni iş birliklerinin de temellerini attı. Avrupa pazarının yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve İsrail başta olma üzere Ortadoğu pazarında da devam eden iş ilişkilerinin önümüzdeki dönemde de ağırlık kazanarak devam edeceğini söyleyen marka yöneticileri Flexibility And Empathy konseptlerinin çok beğenildiğini vurguladı.

Mobilya sektörünün iç pazar büyüklüğünün 10 milyar doları bulduğunu belirten Tuna Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuna Gülsoy, bu rakamın 2-2,5 milyar dolarını ofis grubunun oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin ofis mobilyası ihracatının ise 450 milyon dolar civarında seyrettiği bilgisini paylaşan Gülsoy, hem globalde hem Türkiye pazarında diğer pek çok endüstriyel sektörde olduğu gibi mobilya sektörünün de ciddi zorluklarla karşılaştığını vurguladı.

Hammadde temini ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, globalde gerçekleşen olağan dışı fiyat dalgalanmaları maliyetleri ve teslim sürelerini stabil tutabilme konusunda sektörü zor duruma soktuğunu söyleyen Gülsoy, "Suntadan metal aksamlara kadar ara mal tedariğinde sıkıntılar, büyük maliyet artışlarının yaşandığı 2021 yılını her şeye rağmen büyümeyle kapatan Tuna Ofis, 2022’de yatırımlarına devam etti. Üretim hatları ve fabrikada yenileme çalışmaları yapan markamız, teknolojik altyapıyı güçlendirirken üretim kapasitesini de arttırıyor." dedi.

2022 yılında toplam bütçe içindeki ihracat payını yüzde 25 olarak belirleyen Tuna Ofis, önümüzdeki 5 yıllık büyüme planı çerçevesinde ise bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sene başında İngiltere Clarkenwell fuarında yer alan şirket, dünyanın prestijli ofis tasarım fuarlarından Orgatec’e bu yıl “Flexibility & Empathy” konseptiyle katıldı.

Şirket, 43 ülkeden 686 katılımcıyla Almanya’da gerçekleşen fuarda Almanya, Fransa, Avusturya başta olmak üzere Avrupa genelinde devam eden iş birliklerini pekiştirmenin yanı sıra yeni iş birliklerinin de temellerini attı. Avrupa pazarının yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve İsrail başta olma üzere Ortadoğu pazarında da devam eden iş ilişkilerinin önümüzdeki dönemde de ağırlık kazanarak devam edeceğini söyleyen marka yöneticileri Flexibility and Empathy konseptlerinin çok beğenildiğine dikkat çekti. Şirket Orgatec’ten sonra Dubai’de yapılacak Index fuarına katılacak.