Tuna Ofis, ihracatın cirodaki payını iki katına çıkarıyor

NECLA DALAN

Bu yıl 52’nci yılını kutlayan Tuna Ofis, yurt dışında büyüme ve ihracatını artırma planları yapıyor. 30 milyon dolarlık yatırımla Silivri–Kınalı’da 55 bin metrekare alana kurulu üretim tesislerine sahip olan Tuna Ofis, 2022 yılında toplam bütçesinde yüzde 25 olan ihracatın payını 5 yıllık büyüme planı doğrultusunda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Tuna Ofis, bu çerçevede yurt dışındaki en büyük ofis mobilyaları fuarlarında tasarımlarıyla yer alıyor. 2022 başında İngiltere’deki sektörün en önemli fuarında boy gösteren Tuna Ofis, 24-29 Ekim arasında da Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük ofis tasarım fuarlarından Orgatec Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı’na katılacak.

Son olarak 2018’de düzenlenen ve pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan fuarda 50 milyar dolarlık ofis mobilyaları pazarındaki en yeni koleksiyonlar sergilenecek. 40 ülkeden 750’nin üzerinde katılımcının boy göstereceği fuarı 143 ülkeden 60 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Tuna Ofis, Flexibility And Empathy konseptiyle Orgatec’te uluslararası arenaya çıkmaya hazırlanıyor. Tuna Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuna Gülsoy, Orgatec’e ciddi bir katılımın beklendiğini belirterek, “Herkes fuarları özledi ve yeni trendleri, farklı tasarımları görmek istiyor. Fuara Türkiye’den katılan birkaç firmadan biriyiz” dedi.

Yurt dışına ilişkin çalışmalarına da değinen Ayşe Tuna Gülsoy, Rusya, Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerin kendileri için ciddi bir pazar haline geldiğini, Afrika ülkelerini de hedef pazarları arasına aldıklarını söyledi.

Savaş yüzünden Rusya’nın Avrupa ve Amerika’dan alım yapamadığını hatırlatan Ayşe Tuna Gülsoy, “Bu yüzden Türkiye’ye ciddi bir talep var Rusya’dan… Biz de Rusya’dan çok büyük üç grupla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bu dönemi fırsata çevirip o pazarda kalıcı olmak. Rusya gibi Avrupa da bizim için önemli bir pazar. Katarlı ve İsrailli büyük gruplarla çalışıyoruz. Özbekistan’da ciddi bir değişim var ve çok ciddi talep alıyoruz.

Oradaki projeleri üstlenen inşaat şirketleri bizimle çalışmayı tercih ediyor. Dünyada artık Türk mobilya şirketleri tasarımlarıyla konuşuluyor. Çünkü rekabetçi yapıları, kaliteli üretimleri ve ulaşılabilir fiyatlarıyla öne çıkıyorlar.

Örneğin biz Almanya’da masa üreten çok büyük bir grupla çalışıyoruz. Kanepe ve oturma grubuna bizimle başladılar. Tüm ürün gruplarını biz tasarlıyoruz. Bizim şirketimiz de sektörümüz de çok daha iyi yerlere gelecek. Nasıl Almanya bizim tasarımlarımızı satıyorsa başka ülkeler de satacak” diye konuştu.

‘TASARIMA ÖNEM VERDİK, KENDİMİZİ YENİLEDİK’

135 yıllık bir tarihe sahip İsviçreli Girsberger ile yaptığı ortaklıkla global arenada gücünü artıran Tuna Ofis, Tunagirsberger markası altında son 5 yılda 500 bin adet koltuk üreterek tüketiciyle buluşturdu. Ayşe Tuna Gülsoy, her yıl cirosunun ortalama yüzde 6’sını tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına ayıran Tuna Ofis’in Türkiye’nin en büyük holdinglerinin yanı sıra finans, enerji, savunma sanayi, otomotiv, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde faaliyet gösteren dev şirketlerle çalıştıklarını anlattı. Ayşe Tuna Gülsoy, şöyle devam etti: “52 yıllık bir firmayız. Çok güçlü rakiplerimiz vardı, çoğu gitti. Beni en çok gururlandıran tasarıma önem vererek, kendimizi yenileyerek varlığımızı sürdürmemiz oldu. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Asırlık Avrupalı şirketler gibi olmak istiyoruz.”

ŞİRKETLER PANDEMİYİ FIRSAT BİLİP OFİSLERİ YENİLEDİ

Türkiye’de 10 milyar dolarlık mobilya sektöründe ofis mobilyalarının 2-2,5 milyar dolar pay aldığını söyleyen Ayşe Tuna Gülsoy, ofis mobilyası ihracatının ise 450 milyon dolar civarında olduğunu vurguladı. Sektördeki gelişmelere de değinen Ayşe Tuna Gülsoy, şöyle devam etti: “Suntadan metal aksamlara kadar ara mal tedariğinde sıkıntılar ve büyük maliyet artışlarına rağmen 2021 yılını büyümeyle kapattık. Pandemiden çok olumsuz etkilenmedik. Küçük projeler yavaşladı ama birçok büyük firma bu dönemi fırsat bilip ofislerini yeniledi ve bizimle çalışmayı tercih etti.”