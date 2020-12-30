Tunç Fırat Dereli Avukatlık Bürosu faaliyete başladı

Tunç Fırat Dereli Avukatlık Bürosu, farklı kıdemde toplam 25’e yakın avukat ile İstanbul Levent 199’da bulunan ofisinde hukuk danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Şirket ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hukuk şirketi ağırlıklı olarak enerji ve altyapı, proje finansmanı, maden ve doğal kaynaklar hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, banka ve finans ile deniz ve hava hukuku alanlarında iddialı. EnerjiSA’nın 5 yıl baş hukuk müşavirliğini yapan büro ortaklarından Zeynel Tunç, sonra da bu tecrübesini enerji, altyapı ve proje finansmanı alanında birçok projeye aktarmış ve hukuk danışmanlığı alanında isim yapmış bir avukat. Büroya ismini veren ortaklardan Mahmut Fırat ise gayrimenkul, inşaat, ortaklık, idari ve vergi uyuşmazlıklarında 20 yıla yakın tecrübesi ile sektörün önde gelen avukatlarından biri olarak tanınıyor. Hukuk danışmanlık sektörüne hızlı ve etkili bir giriş yapan Tunç Fırat Dereli Avukatlık Bürosu’nun diğer ortağı Nazlı Dereli Oba ise Citibank’ın yanı sıra, Karadeniz Holding’de baş hukuk müşavirliği yapmış, tahkim tecrübesi ile birlikte yine adından söz ettirmiş bir hukukçu."

Büro ortaklarından Av. Zeynel Tunç hukuk ve sektör bilgisinin bir arada olmasına müvekkillerin çok önem verdiğini ve talebi de gerektiği şekilde karşılamak için yola çıktıklarını ifade etti. Tunç, “Biz bu noktada müvekkillerimize yönlendirici adımlar attırmak ve yatırımlarına değer kazandırmak istiyoruz. Hukuk danışmanlığını bu çerçevede şekillendiriyoruz.” dedi.

Sağlam hukuk ve sektör bilgisi, kalite, katma değer, üstün teknolojik altyapı ve yabancı dilin en önemli sermayeleri olduğunu dile getiren Nazlı Dereli Oba, “Yurt dışında saygın birçok hukuk bürosu bahsedilen bu unsurları genlerinin bir parçası haline getirmişler. Her seviyede avukat bu değerler çerçevesinde faaliyet gösterip uzmanlaşıyor. Biz de Türkiye’de bu anlayışı yerleştirmeye öncülük yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yabancı dil bilen avukat modelinde sıkışıp kalan bir piyasanın varlığından bahseden Oba, “Türkiye bugün artık hukuk danışmanlık hizmetleri alanında eski Türkiye değil, dolayısıyla yabancı dil kriterinin en önemli kıstas olduğu yerde de değil. Müvekkiller endüstri bilgisi, ticari ve teknik bakış açısı ve yatırımlarına katma değer sunacak daha kaliteli hukuk danışmanlık hizmet bekliyor.” diye ekledi.

Amaçlarının kurumsal bir hukuk bürosu yapılanması içinde ve bu sayılan unsurlar etrafında hukuk danışmanlık hizmetleri vermek olduğunu belirten Oba, “Türkiye’de yetişmiş iyi hukukçuların ve başarılı yeni mezunların gelişimine katkı sağlayan, kendilerini çalışan değil avukat olarak gördükleri, görüşlerini dile getirebilecekleri ve en önemlisi kendilerini iyi hissedecekleri bir çalışma ortamını da sunmanın gayreti içindeyiz.” dedi.

Son 15 yıldır uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hukuku alanında faaliyet gösteren ortak avukatlardan Mahmut Fırat ise, mevcut tecrübelerini şirketler hukuku, deniz hukuku, banka ve finans, şirket birleşme ve devralmaları ile sermaye piyasaları gibi alanlardaki uyuşmazlıklara katkı sağlayacak şekilde teşmil etmek istediklerini söyledi. Fırat, “Büyük hayallerimiz ve bunları gerçekleştirecek kaliteli bir kadromuz var. Diğer ortaklarım ve değerli avukatlarımızla birlikte tek yapmamız gereken ortaklarımın bahsettiği değer ve unsurlar çerçevesinde çok çalışmak ve paylaşmak.” şeklinde konuştu.