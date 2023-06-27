Tunç Tuncer: Hedefimiz 2023 yılında ihracatımızı 40 milyon USD’ye çıkarmak

Yaşar Topluluğu’nun tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerindeki temsilcisi olan Çamlı Yem Besicilik, ulusal ve küresel tarımsal dönüşüme uyumlu, etik değerlere, hayvan refahına ve çevreye duyarlı, kalite ve verimlilik artışına odaklı yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İzmir Pınarbaşı ve Manisa Turgutlu yem fabrikaları, İzmir Çeşme’de kültür balığı üretim tesisi ve Manisa Beydere’de süt besi işletmesi bulunan Çamlı Yem Besicilik, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerine yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunmaya devam ediyor.

Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Tunç Tuncer, 2023 yılında Çamlı Yem Besicilik’in ihracatını 40 milyon USD’ye çıkararak, İngiltere, Ukrayna, Polonya, Fransa, Gürcistan pazarlarına yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Taze balıkta 24,5 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe geleceğine inandıklarını belirten Tunç Tuncer, “Çamlı Yem Besicilik olarak yeni, modern ve verimli yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkı artarak devam edecek. Türkiye’nin en modern, Avrupa’nın sayılı büyük tesislerinden olan büyükbaş ve kanatlı yemi fabrikalarımızda, Endüstri 4.0 ilkeleriyle uyumlu büyükbaş yemi, kanatlı yemi, özel ve fonksiyonel yem üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yıllık toplam 12.500 ton balık üretim kapasitesi ile kültür balıkçılığında öncü rol üstleniyoruz. Levrek, çipura ve granyöz ürün gruplarında Türkiye’de helal sertifikası alan ilk firmalardan biriyiz. 2022 yılında taze balık ürünleri kategorisinde 24,5 milyon USD dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Levrek ve çipura ürünlerimiz ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılında hedefimiz toplam ihracatımızı 40 milyon USD’ye çıkararak İngiltere, Ukrayna, Polonya, Fransa, Gürcistan pazarlarında yer almak. 2023 yılında devreye girecek olan yeni paketleme tesisimiz ile ihracat kanalına yönelik özel paketli hem işlenmiş hem de dondurulmuş levrek ve çipura ürünlerini tüketicilerimizin beğenisine sunmak istiyoruz” dedi.

Artan dünya nüfusu nedeniyle et, süt ve balık dahil olmak üzere hayvansal protein talebinin dünya genelinde artmaya devam ettiğini ve bu talebin dünya karma yem pazarındaki büyümeyi destekleyeceğini gösterdiğini söyleyen Tunç Tuncer, “BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahminlere göre, 2050 yılına kadar 9,3 milyarlık bir dünya nüfusunu beslemek için yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz gerekecek.

Hayvansal protein ihtiyacında artış bekleniyor

Oluşacak talep doğrultusunda hayvansal protein üretiminin ve buna bağlı olarak hayvansal protein ihtiyacının artması bekleniyor. Bununla birlikte, karma yem sektörünün rolü ve etkisi de artacaktır. Yem endüstrisi, hayvancılıkta sürdürülebilir büyüme için en önemli unsur. Karma yem de hayvansal proteinlerin güvenli ve besleyici bir şekilde temin edilmesini sağladığı için küresel gıda endüstrisinde önemli bir rol oynuyor.

Hayvansal protein üretimindeki her artış, sürdürülebilir hayvansal üretim için yem üretiminde de önemli bir artış sağlanmasını gerekli kılıyor. Kaliteli süt ve et ürünlerine yönelik artan talep, sanayileşmedeki hızlı artış, karma yem pazarının büyümesini arttıracak faktörler arasında yer alıyor. 2022 yılında Çin, ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika, İspanya, Rusya, Türkiye, Japonya ve Almanya dünya karma yem üretiminde ilk 10 ülke arasında yer aldı” diyerek sözlerini tamamladı.