Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kamil Süleyman Yazıcı'ya devretti

Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 2017 yılından bu yana Grubun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Kamil Süleyman Yazıcı’ya devretti. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak 18 yıl görev yapan Tuncay Özilhan; Grubun 20 ülkedeki 100.000’i aşkın çalışanı, 8 sektörde faaliyet gösteren 100’e yakın üretim tesisi ve 80’den fazla şirketiyle Türkiye ekonomisinin en güçlü yapılarından biri haline gelmesinde büyük rol üstlendi. Tuncay Özilhan, Gruba desteğini Anadolu Grubu Onursal Başkanı olarak sürdürecek.

Grubun 21 Nisan tarihinde gerçekleşen genel kurulunda şekillenen yeni yönetim kurulunda Talip Altuğ Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken Yönetim Kurulunda şu isimler de yer aldı: Tuğban İzzet Aksoy, Beliz Çevik Chappuie, Mustafa Ali Yazıcı, İ. İzzet Özilhan, Türkan Özilhan, Rasih Engin Akçakoca, İzzet Karaca, Ahmet Cemal Dördüncü, Bekir Ağırdır, Hüseyin Faik Açıkalın.

Anadolu Grubu’nun kurucularından devraldığı bayrağı, hem kurucu ailelerin üçüncü nesil temsilcilerine hem de Anadolu Grubu’nun geleceğine eksiksiz bir güven duyarak devrettiğini belirten Tuncay Özilhan:

“Bireylerden çok kurumun değerlerine ve birlikte inşa ettiğimiz ortak akla dayanan liderlik anlayışımızla önümüzdeki yıllarda da hep birlikte başarılarımızı katlayarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde, 21. yüzyılın getirdiği çevresel ve teknolojik dönüşüme ayak uydurmak için hem yönetim kurulumuzda hem de üst yönetimimizde güçlü bir liderlik kadrosuna sahip olduğumuza yürekten inanıyorum. Kurucularımızın manevi mirası ve attıkları güçlü temeller üzerine inşa edilen bu büyük kurum, bundan sonra da bu büyük ailenin her bir bireyinin katkılarıyla daha da güçlenecek. İşletmelerimiz, insan kaynağımız, teknolojimiz ve yönetim modelimizle Türkiye’ye ve faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere iyilik ve değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kamil Süleyman Yazıcı ise: “Vizyoner kurucularımız Kamil Yazıcı ve merhum İzzet Özilhan tarafından temelleri atılan ve Sayın Tuncay Özilhan’ın liderliğiyle bugünlere ulaşan Anadolu Grubu'nun bir parçası olmak, benim için daima büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmak, benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Anadolu Grubu yalnızca bir şirketler topluluğu değil, aynı zamanda köklü bir kültürün, ortak değerlerin ve sağlam ilkelerin taşıyıcısıdır. Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan değerlere hep sahip çıktık ve ortak aklımız ile sürdürülebilir değer üretmeye odaklandık. Bu kültürü yaşatmak ve geleceğe taşımak, bize bu yolu açan kıymetli büyüklerimize sunabileceğimiz en anlamlı armağan olacaktır. 75 yıllık serüvenimizin bu yeni döneminde Grubumuzun 2035 vizyonunu şekillendiriyor, bizleri daha ileriye taşıyacak stratejiler üzerinde çalışıyoruz. İnovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bu uzun vadeli yolculukta; köklü geçmişimizden, güçlü kurumsal ve finansal yapımızdan, iş ortaklarımızdan ve ortak aklımızdan aldığımız güçle geleceğe güvenle ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamil Süleyman Yazıcı, kariyerine Anadolu Grubu’nda başladı

Anadolu Grubu’nun kurucularından Kamil Yazıcı’nın torunu olan Kamil Süleyman Yazıcı, Emory Üniversitesi Goizueta Business School’unda Pazarlama lisansının ardından American Institute of Business and Economics’de MBA yüksek lisans programını tamamladı. Yazıcı, 2017 yılında Harvard Business School GMP programını bitirdi. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev aldı. Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlenen Yazıcı, son olarak ülke genelini kapsayan ve satış departmanını yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Kamil Süleyman Yazıcı ayrıca; TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Tuncay Özilhan, Onursal Başkan olarak Gruba destek vermeye devam edecek

Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etti. 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürdü. Tuncay Özilhan, 2007 yılının Mayıs ayında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı, 2015-2023 yılları arasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüten Tuncay Özilhan, 2024 yılında TÜSİAD Onursal Başkanı oldu.

Ayrıca, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdüren Tuncay Özilhan, daha önce DEİK Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)”, Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanı ve Kazakistan Cumhuriyeti tarafından verilen hizmet madalyasına sahip. Tuncay Özilhan, Gruba desteğini Anadolu Grubu Onursal Başkanı olarak sürdürecek.