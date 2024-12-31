Tüpraş 20 milyar TL borçlanacak
Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), 20 milyar lira borçlanacağını duyurdu. Şirket, Türk Lirası cinsi borçlanma için tahvil veya finansman bonosu ihraç etmeye karar verdi.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), Türk Lirası cinsi borçlanma kararı alarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderdi.
Açıklamaya göre borçlanmanın yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde araçları TL cinsinden, beş yıl vadeye kadar farklı vadelerde olabilecek.
Tüpraş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle: “Yönetim kurulumuz tarafından 20.12.2024 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde beş yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihracına yönelik alınan karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.”