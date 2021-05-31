Tüpraş, Batman'da üretimi 2 ay durduracak
Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi 3 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında durduracağını duyurdu.
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Tüpraş bitüm ürünlere olan talebin azalması ve stokların yükselmesi nedeniyle Batman rafinerisinde üretimi 3 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında durduracak.
Şirketin cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre Tüpraş'ın petrol işleme kapasitesinin yüzde 5'ini oluşturan rafineride üretimin durdurulması nedeniyle satışlar üzerinde ek bir etki oluşması beklenmiyor.