Tüpraş bilançosu açıklandı! Çeyreklik net kâr beklentilerin altında

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş bilançosunu açıkladı.

Buna göre 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde şirketin net kârı 4,7 milyar TL olarak gerçekleşerek 5,2 milyar TL'lik beklentinin altında kaldı. Net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 93 düştü. Net kâr marjı yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleşti.

Satışlar üçte bir düştü

Satış gelirleri 173,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar geçen yıl aynı döneme göre yıllık yüzde 35, çeyreklik bazda yaklaşık 17 bir düşüş kaydetti.

Brüt kâr marjı 2024 yılı 4. çeyrekte yüzde 6,97 seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte yüzde 9,57 ve geçen yıl aynı dönemde yüzde 14,75 seviyesindeydi.

Favök (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) dördüncü çeyrekte 8,9 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 72 azaldı.