Tüpraş: Döviz işlemlerimiz resmi kurumlarla paylaşılmaktadır

19 Ağustos 2020

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Bugün (19 Ağustos 2020) tarihli Yeni Şafak gazetesine yansıyan “Tüpraş’ın dolar oyunu” başlıklı haberde yer alan tüm iddialar tamamıyla gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Halka açık bir şirket olarak aslına SPK raporlarından rahatlıkla ulaşılabilecek bilgilerin, tümüyle asılsız ve manipülatif iddialar ile bir araya getirilerek kamuoyuna yansıtılmasını üzülerek takip ediyoruz" denildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bahse konu olan asılsız iddiaların aksine şu hususlara dikkat çekmek isteriz:

1. Tüpraş olarak, döviz kur riski yönetimi politikalarımız çerçevesinde; döviz alımlarımız, ham petrol alımlarımız ve yatırımlarımızdan kaynaklanan döviz yükümlülüklerimizi karşılayacak şekilde yönetilmektedir.

2. Her zaman olduğu gibi en son açıklanan Haziran 2020 sonu bilançomuzda da dövizli varlıklarımız dövizli borçlarımız kadardır. Şirketimizin bu ihtiyaçlarının gerektirdiği miktarın ötesinde döviz mevduatı tuttuğu bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır.

3. Dövizli varlıklarımızın dövizli borçlarımıza göre durumu tüm finansallarımızla birlikte her dönem Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyu ile detaylı açıklamalarla birlikte paylaşılmaktadır.

4. Son dönemde artan bilgi talepleri üzerine döviz alım ve satım işlemlerimizin tamamı günlük/haftalık olarak ilgili resmi kurumlarla paylaşılmakta olup gerekli resmi bilgilendirmeler kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır.

5. Ayrıca, ay içerisinde yapılan ÖTV tahsilatlarının 40 gün boyunca şirketimiz kullanımında kaldığı haberi de gerçeği yansıtmamakta olup, beyan ve ödemeler ÖTV Kanunu gereğince 15 günde bir yapılmaktadır.

Zamanlaması, kaynağı ve yayılış şekli açısından son derece manidar bulduğumuz bu asılsız iddialar karşısında tüm hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."