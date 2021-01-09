Tüpraş, ham petrol başına ham su tüketimini yüzde 23 azalttı

Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli kısmını karşılayan ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunma hedefiyle hareket eden Tüpraş, su verimliliği alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Suyu maksimum verimlilikle kullanarak, geri kazanım uygulamalarıyla taze su kaynağı tüketimini ve atık su miktarını azaltmayı temel yaklaşım olarak benimseyen Tüprak, son beş yıl içinde ham su tüketimini yüzd 23 oranında azalttı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, İzmit Rafinerisi’nde ham su ihtiyacının alternatif kaynaklardan karşılanması amacıyla, İSU’ya (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi) ait “Körfez Evsel Atık Su Arıtma Tesisi arıtılmış suyunun” ileri teknolojilerle arıtılmasını hedefleyen “Belediye Kentsel Atık sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı” projesini 2014 yılında devreye alan Tüpraş, 2020 yılı sonu itibariyle, İzmit Rafinerisi’nin üretimdeki su ihtiyacını yüzde 97 oranında geri kazanılmış atık sudan karşıladı. İzmir Rafinerisi’nde ise 2016 yılında devreye alınan Atık Su Geri Kazanım ve Su Hazırlama Ünitesi ile rafineri atık suyundan geri kazanım oranı yüzde 73'e ulaştı.

"102 milyon metreküp atık suyu geri kanımla yeniden kullandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Türkiye’nin enerjisini üretirken, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli üretim anlayışını benimsiyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama vizyonuyla hareket ederek, yaşam için hayati öneme sahip suyun kullanımına azami önem gösteriyoruz. Rafinerilerimizde su verimliliğine ve atık su geri kazanım projelerine odaklanarak suyun geri kazanımını ve yeniden kullanımını sağlıyoruz. Tüm rafinerilerimizde son beş yılda 102 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandık. İşlediğimiz ham petrol başına ham su tüketimini yüzde 23 oranında azalttık. Bir başka deyişle son beş yılda 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine eşdeğer bir tasarruf elde ettik. Suyun her damlasına değer veren bir şirket olarak olağanüstü bir koşul oluşmadığı sürece, İzmit Rafinerimizde Sapanca Gölü’nden endüstriyel su kullanmıyor, atık su ünitemizde maksimum oranda geri kazanım sağlayarak suyu yeniden kullanıyoruz.” dedi.