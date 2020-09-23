Tüpraş: İddialar tamamen gerçek dışıdır

23 Eylül 2020

Tüpraş, basında yer alan 'Akaryakıtta indirim oyunu' başlıklı yazıdaki Tüpraş'a yöneltilen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Tüm faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü vurgusu yapılan Tüpraş'ın açıklamasında, "Satış ve fiyatlama politikamız yasal düzenlemeler içinde gerçekleşmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (23 Eylül 2020 tarihli) Sabah Gazetesi’nde Dilek Güngör imzasıyla yayınlanan “Akaryakıtta İndirim Oyunu” başlıklı yazıda Tüpraş’a yöneltilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Pandemi gibi çok zorlu bir süreçte, olağanüstü bir özveri ve gayretle gece gündüz çalışırken, akaryakıt dağıtım şirketlerine kota uyguladığımız ve adeta keyfi fiyatlama politikaları yürüttüğümüz gibi çirkin iddialar kabul edilemez.

Vurgulamak isteriz ki,

-Halka açık bir şirket olarak, üretim ve dağıtım süreçlerimiz dâhil tüm faaliyetlerimizi olması gerektiği gibi en şeffaf şekilde yürütmekteyiz. Tüm satış ve fiyatlama politikamız da yasal düzenlemeler içinde gerçekleşmektedir.

-Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre belirlenen fiyat politikaları Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Hatta uzunca bir süredir fiyat ayarlamaları kamu kurum ve kuruluşlarının mutabakatı sonrasında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla asılsız iddialarla okuyucuların yönlendirildiği şekilde indirimlerin yetersiz ya da geç yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

-Hatta yıl başından bugüne vergisiz pompa fiyatları karşılaştırıldığında Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve çok daha yüksek indirimler yapılmış olup mevcut fiyatlandırma metodolojisi rafinerimizi Avrupa rafinerilerine karşı haksız rekabete maruz bırakmaktadır.

İlaveten belirtmek isteriz ki;

-Rafineriler doğası gereği belli koşullar altında çalıştırılması gereken büyük sanayi tesisleri olup, dur kalk yaparak çalıştırılması mümkün değildir. Bu nedenle de rafinerilerin çalışma programları uzun vadeli olarak ele alınmakta ve planlanmaktadır.

-Her yıl Kasım-Aralık aylarında müşterilerimiz olan dağıtım şirketlerinden tüm rafinerilerimiz ve satış noktaları için takip eden yıla ilişkin ürün talepleri alınmakta ayrıca müşterilerimiz 3 aylık ve aylık dönemlerde ürün taleplerini belirli yüzdelerle revize edebilmektedirler. Müşterilerimizin bu taleplerine göre de her bir müşterimizin günlük alım miktarları oluşmaktadır.

-Zamdan önce daha uygun fiyattan alım yapabilmek amacıyla günlük alım programlarının 5-10 katına varan taleplerle karşılaşmaktayız. Bu gibi durumlarda bile üretim, stok ve lojistik imkânlarımız elverdiği ölçüde ve her müşteriye eşit mesafede kalacak şekilde taleplere cevap vermekteyiz.

-Yalnızca, üretim ve stoklarımızın yetersiz kaldığı ya da lojistik olarak mümkün olmayan durumlarda, günlük baz talepleri dikkate alınarak, her müşteriye eşit mesafede durularak oransal olarak karşılanmaktadır.

-Hâl böyleyken yazıdaki keyfi olarak müşteri taleplerini karşılamadığımız iddiası son derece haksız ve mesnetsizdir.

Hiçbir araştırma yapılmadan ve tarafımıza sorma ihtiyacı duyulmadan “Çamur at izi kalsın” yaklaşımıyla ortaya atılan bu asılsız iddialar sadece şirketimize ve yatırımcılarımıza değil en büyük zararı Ülkemize vermektedir.

Tüm gerçek dışı iddialar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."