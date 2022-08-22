Tüpraş, iki ünitede üretime ara veriyor

Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile İzmit rafinerisi fuel oil dönüşüm tesisleri hydrocracker ünitesinde meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla, mevcut bakım planına göre hydrocracker ünitesinde 4 hafta süreyle (19 Ağustos – 15 Eylül), coker ünitesinde ise optimizasyon amaçlı olarak duruşun ilk iki haftasının ardından üretime ara verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edilecek olup, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığından nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmemektedir. Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 2022 yılı Geleceğe Yönelik Beklentiler üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı gündeme gelebilecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”