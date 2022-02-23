Tüpraş, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne’ katıldı

Tüpraş, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bir süre önce, Koç Holding’in başlattığı Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, ‘2050 Karbon Nötr hedefini ve Stratejik Dönüşüm Planı’nı açıklayan Tüpraş, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren küresel şirketler arasında yerini aldı.

G20'nin görevlendirmesiyle Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan TCFD'nin iklim risklerinin daha etkin ve bilinçli yönetilmesi ile ilgili kapsamlı bir tavsiye seti bulunuyor. 89 ülkeden finansal kuruluşlar, şirketler ve hükümetler ile 2 bin 600’ün üzerinde destekçisi bulunan TCFD, tavsiye setiyle iklim krizinin yaratacağı etkilere yönelik piyasalarda farkındalık oluşturarak şirketler ve kuruluşlar için küresel bir çerçeve oluşturuyor, gerekli aksiyonların alınmasını amaçlıyor. Şirketlerin TCFD’nin tavsiye setine uymaları, iklim değişikliyle mücadelede risk ve fırsatları değerlendirerek, finansal beyanlarını ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha şeffaf bir şekilde aktarmalarına olanak sağlıyor.

Emisyonlarını 2030’da yüzde 27 azaltmayı taahhüt ediyor

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, emisyonlarını azaltarak dengeli, çeşitlendirilmiş ve temiz enerji portföyüyle karbon nötr bir enerji şirketine dönüşmeyi hedefliyor. Yeni plan kapsamında, dönüşüm için gereken kaynağı mevcut faaliyetlerine yönelik verimlilik ve katma değerli ürün yatırımlarından sağlayacak olan Tüpraş, yeni enerji yatırımlarının ağırlıklı kısmını, biyoyakıtlar alanına ve yeşil hidrojen üretimiyle entegre bir iş modeli kurmak için ihtiyaç duyduğu sıfır karbonlu elektrik tesislerine ayıracak.



Tüpraş, ilk aşama olarak üretim faaliyetlerinden kaynaklı Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2017’ye göre 2030 yılında yüzde 27, devam eden yatırımlarla da 2035 yılında yüzde 35 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, 2050 itibarıyla faaliyetlerine karbon nötr olarak devam etmeyi öngörüyor.

“Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz”

İklim kriziyle mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda, Koç Holding’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerlediklerini söyleyen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “60 yılı aşkın köklü birikimimizden aldığımız güçle ‘Enerjimiz Geleceğe’ diyerek başlattığımız yolculuğumuzda, geleceğin enerjisini üretmek için dönüşüyor, sürdürülebilir bir dünya için değişiyoruz. 2050’de karbon nötr olmayı taahhüt ettiğimiz ve odaklanacağımız yeni iş alanlarına yönelik açıkladığımız Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında, farklı enerji türlerini entegre bir iş modeliyle üretmeyi, gelecekte de Türkiye’nin en büyük enerji sanayii şirketi konumumuzu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni yatırımlar yaparak, mevcut varlıklarımızı sürdürülebilir kârlı büyüme yaklaşımıyla yönetmeyi amaçladık.” diye konuştu.

Çalışmalarda özellikle iklim değişikliği ile mücadele konusuna öndelik verdiklerini anlatan Yelmenoğlu, tüm iş süreçlerinde iklim değişikliği risklerini yönetirken, Yeşil Mutabakat başta olmak üzere, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü gibi uluslararası platformlardaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, gelecek planlarını buna göre oluşturduklarını aktardı.

Yelmenoğlu, “Düşük karbon ekonomisine geçişte, dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne destek veren şirketler arasına katılmamız, sürdürülebilir gelecek vizyonumuzun somut bir göstergesi. Böylece, iklim krizinden kaynaklanan riskleri ve fırsatları daha etkin ve şeffaf bir şekilde yönetecek, raporlamalarımız kapsamında tüm paydaşlarımıza düzenli bir şekilde açıklayacağız.” dedi.