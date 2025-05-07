Tüpraş ile Petrol-İş arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Tüpraş ve Petrol-İş Sendikası arasında 2025-2027 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ücretlere ilk yıl yüzde 35 ve 24 oranında zam yapılacak, takip eden yıllarda TÜFE’ye endeksli artışlar uygulanacak.

Tüpraş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşme kapsamında ücret artışlarının dönemler bazında kademeli olarak belirlendiği bildirildi.

Buna göre:

* 2025 yılı için; ilk 6 ayda yüzde 35, ikinci 6 ayda yüzde 24 oranında zam yapılacak.

* 2026 yılı için; ilk 6 ayda TÜFE + yüzde 4, ikinci 6 ayda TÜFE oranında artış uygulanacak.

* 2027 yılı için; ilk 6 ayda TÜFE + yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yalnızca TÜFE oranında zam öngörülüyor.

Sözleşme kapsamında sosyal yardımlar da yeniden düzenlendi. Buna göre, çeşitli sosyal yardım kalemleri sözleşmenin ilk yılında yüzde 45 ila 55 arasında artırılırken, izleyen yıllarda TÜFE oranında güncellenecek.