Tüpraş, Teknoloji ve İnovasyon'da Kadın Gücü Programı'nı başlattı

Tüpraş, Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Programı'nı Batman Üniversitesi'nde tüm öğrencilere yönelik düzenlediği İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri Semineri'yle başlattı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, program ile kız çocuklarının STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkartmayı, kadınların güçlenmesine rehberlik etmeyi, kadınların ve kız çocuklarının teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tüpraş, Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Programı kapsamında Batman Üniversitesi ile iş birliği yaptı.

Programın ilk etabında, öğrencilere seminerler aracılığıyla yaratıcı düşünce ve inovasyon ve Tüpraş'ta girişimcilik ekosistemine ilişkin son gelişmeler paylaşılacak. İkinci etabında ise, değerlendirmelere göre seçilecek, 3 ve 4'üncü sınıf lisans öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir gruba yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimleri verilecek.

İçeriği Tüpraş tarafından üniversiteye özel hazırlanmış olan girişimcilik programının yüzde 60'ını kız öğrenciler oluşturacak. 12 hafta sürecek girişimcilik programı kapsamında, öğrenciler Tüpraş'ın kurum içi girişimcilik programında girişimciliği deneyimlemiş iç mentörlerin desteğiyle, inovatif proje üretmek için 5'er kişilik 8 grup halinde çalışacak. Proje fikirlerinin ticarileştirilmesi aşamasında ise, uygun olan projelerin Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi K-Works başta olmak üzere uygun girişimcilik kanallarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Şirket gelecek yıllarda programı Kocaeli, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'deki üniversitelerle iş birlikleri yaparak geliştirmeyi planlıyor. Tüpraş, program kapsamında yürütülecek farklı eğitim projeleriyle 5 yılda, 90 bini ortaokul, 10 bini üniversite olmak üzere toplam 100 bin kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, programa katılan öğrencilerin alacakları eğitimlerle iyi birer girişimci adayı olacaklarına inandığını belirterek, "Geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış kız çocuklarının yetişmesinde, inovasyon ve teknolojide kadınların güçlenmesinde rehberlik edecek bir programın parçası olmak son derece gurur verici. Elbette bu hedefler sadece bir başlangıç, süreç içinde çok daha büyük adımları atacağız ve sayılarımızı daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.