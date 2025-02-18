Tüpraş temettü açıkladı! İki taksitle ödenecek; tarihleri de belli oldu!

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş dün bilançosunu duyururken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceğini açıkladı.

Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.

Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. 6,30 TL'lik ikinci taksitin tarihi ise 30 Eylül

Şirketin toplam temettü verimi yüzde 9,69 olarak kaydedildi.