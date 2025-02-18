Tüpraş temettü açıkladı! İki taksitle ödenecek; tarihleri de belli oldu!
Bilançosunu açıklayan enerji devi Tüpraş 2025 yılı için temettülerini de açıkladı. Tüpraş toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünerek yatırımcılara verilecek.
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Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş dün bilançosunu duyururken, 2025 yılında ne kadar temettü ödeyeceğini açıkladı.
Tüpraş, 2025 yılı için toplamda 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.
Buna göre ilk taksit 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. 6,30 TL'lik ikinci taksitin tarihi ise 30 Eylül
Şirketin toplam temettü verimi yüzde 9,69 olarak kaydedildi.