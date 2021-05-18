Tupras Trading, sermaye artırıyor

Tüpraş tamamına sahip olduğu ticaret şirketi Tupras Trading'in sermayesini iki katına çıkarma kararı aldı.

Tüpraş'ın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Tupras Trading'in sermayesi artan ticaret hacmi nedeniyle 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltilecek. Nakit olarak yapılacak sermaye artırımı 18 Mayıs'ta (bugün) yapılacak.