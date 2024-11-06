Tüpraş (TUPRS) 2024 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Tüpraş, 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve şirketin yılın ilk dokuz ayında kaydettiği finansal performans detaylandı.

Dönem vergi gideri ise 9,6 milyar TL olarak kaydedildi. Bu vergi yükü düşüldüğünde, Tüpraş’ın ana ortaklığa ait net dönem karı 13,6 milyar TL olarak belirlendi. Şirketin bu kar performansı, özellikle yüksek enflasyon ortamında finansman gelirlerinin katkısıyla elde edilmiş olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Finansal oranlara bakıldığında, Tüpraş’ın özkaynak karlılığı yüzde 26,05 seviyesinde bulunuyor. Şirketin brüt kar marjı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 16,54 iken, 2024 üçüncü çeyrekte yüzde 8,90'a gerilemiş durumda. Bu düşüş, marjlar üzerindeki maliyet baskısının ve karlılık üzerindeki daralmanın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Faaliyet karına ek olarak, şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 6,7 seviyesinde, net kar marjı ise yüzde 2,26 olarak belirlendi.

Tüpraş rafinerisinde patlama

Tüpraş’ın İzmit ilçesindeki rafinerisinde dün öğle saatlerinde patlama meydana gelmiş ve patlamada 12 kişinin yaralandığını açıklanmıştı. Patlamanın ardından, şirket hisselerin geçici olarak işleme kapatılmıştı.