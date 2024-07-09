Tüpraş ve Arçelik, düşük karbonlu buzdolabı üretecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, “IS2H4C” isim­li projesiyle karbon yakalama ve yeşil hidrojen teknolojileri­ni bir arada kullanarak karbon emisyonunu azaltma ve döngü­sel ekonomi için değer ürete­cek. Söz konusu proje ile Ufuk Avrupa Programı’ndan desteğe hak kazanan Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050 Kar­bon Nötr hedefi doğrultusun­da yenilikçi Ar-Ge teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.

İzmir rafineri sahasında de­mo ölçekli ünitelerin uygu­lamaya alınacağı projede, ra­fineri baca gazından karbon­dioksit yakalanacak ve yeşil hidrojen altyapısı kullanıla­rak önce e-metanol, ardından poliüretan üretilecek. Üreti­len bu düşük karbonlu poliü­retan, Arçelik tarafından buz­dolabı üretiminde kullanıla­cak.

Almanya’dan Fraunhofer Enstitüsü Türkiye merkezin­de, uygulanacak teknolojileri geliştirmek üzere yer alırken, Arçelik de araştırma faaliyet­lerine katkı verecek ve son kul­lanıcı olacak. AB’nin Ufuk Av­rupa Programı kapsamında desteklenen projede, Türki­ye dahil 4 ülkede Döngüsellik Merkezleri (Hubs for Circula­rity) oluşturulacak. Toplam, 35 paydaşın yer aldığı proje­de, Tüpraş %70 destek oranı ile 1,8 milyon euro teşvik alacak.

Yeşil hidrojen çalışmaları devam ediyor

Tüpraş Genel Müdür Yar­dımcısı Murat Şimşek, dönü­şüm planı ile yeni karbon yaka­lama teknolojileri geliştirdik­lerini ve saha uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirte­rek, “Tüpraş Ar-Ge Merkezi'n­de, emisyonları azaltmaya yö­nelik karbondioksit yakalama, kullanım ve depolama teknolo­jilerinin demo ölçekli çalışma­ları yürütülüyor. Yeşil hidrojen çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Ar-Ge Merkezimiz, te­miz hidrojen ekosisteminin ve pazarının oluşturulmasına ön­cülük etmek amacıyla çalışıyor. Ufuk Avrupa Programı kapsa­mında desteklenen IS2H4C projesi de bunlardan biri” dedi.

'Çıktıları nihai ürüne dönüştürmede önemli bir rol oynuyoruz'

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız da yenilikçi teknolojilerle dünya için değer yarattıklarını belirterek, “2050 yılına kadar net sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak IS2H4C Projesi’ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu projede, rafineri baca gazından yakalanan karbondioksitin non-izosiyanat poliüretan üretiminde kullanılmasını ve bu malzemenin Manisa işletmemizdeki Ar-Ge Merkezi’mizde buzdolabı üretiminde değerlendirilmesini sağlayacağız. IS2H4C Türkiye Döngüsellik Merkezi’nde, çıktıları nihai ürüne dönüştürmede önemli bir rol üstleniyoruz. Projemizin, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında diğer sektörlere de örnek olacağına inanıyorum.”