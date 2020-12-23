Tüpraş, 'Yeni Müşteri Bildirim Yönetim Sistemi'ni devreye aldı

Müşteri İlişkileri Politikası çerçevesinde müşterilerinin talep ve beklentilerini hızla karşılamak üzere çalışmalarını sürdüren Tüpraş, bu kapsamda müşteri iletişim kanallarını devreye aldığı yeni uygulamalarla sürekli geliştirip çeşitlendiriyor.

Son olarak 'Yeni Müşteri Bildirim Yönetim Sistemi'ni devreye alan şirket, yeni uygulama ile müşterilerle daha hızlı iletişim kururak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, yenilenen 'Müşteri Bildirim Yönetimi' yazılımı ile müşteriler, talep ve şikayetlerini Tüpraş’a daha kolay ulaştırabiliyor. Bu amaçla, Tüpraş müşterilerinin taleplerine göre yeni bildirim konuları oluşturuldu ve müşteri taleplerinin detaylı analizlerinin yapılabilmesi sağlandı. Müşteri bildirimleri, Tüpraş rafinerilerinde konunun uzmanına atanıyor ve kısaltılmış standart süreler içerisinde müşteriye geri dönüş sağlanıyor.

Yenilenen yazılımın, müşterilere ulaşılan 8 lokasyondaki 32 adet Müşteri Bildirim Noktası, Müşteri Portali, Müşteri Çözüm Merkezi ve Müşteri web sitesi gibi farklı iletişim kanallarına entegre edilmesiyle birlikte, tek çatı altında müşteriye hızlı ve kolay erişim imkânı sağlanıyor. Müşteri Portaline ve web siteye cep telefonları ile uyumlu bir sistem kanalıyla, müşteri bildirimleriyle ilgili gelişmeler ve bildirimin durumu güncel olarak kontrol edilebiliyor.

Sürekli açık iletişim hedefiyle hareket ediyor

Açıklamaya göre Tüpraş, sürekli açık iletişim hedefiyle hareket ediyor. Rafineri ve terminallerde müşterilerle temas edilen tüm alanlara yerleştirilen 32 adet Müşteri Bildirim Noktası, yenilenen Müşteri Portali uygulaması ve web sitesi gibi çeşitli iletişim kanalları ile müşterinin sesini anlık olarak takip ediliyor.