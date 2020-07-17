Tüpraş’a TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

17 Temmuz 2020

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Tüpraş İzmit Rafinerisi, gerçekleştirilen denetimleri geçerek “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Sürecin en başından itibaren tüm rafinelerinde ve idari ofislerinde çalışanlarını ve paydaşlarını koruyan pek çok önlemi hayata geçiren Tüpraş’ın İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde ise belgelendirme süreci devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi prosedürleri çerçevesinde alınan tüm önlemlerin TSE denetçileri tarafından titiz inceleme sürecine tabi tutulduğu kaydedildi.

Bu süreçte İzmit Rafinerisi’nin üretim alanları, personel servislerinin kontrolü, pandemi eğitimleri, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, yemekhane, dinlenme alanı, tuvaletlerin sterilizasyonu, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi birçok farklı alandaki uygulamalar ayrıntılı olarak şekilde denetlenirken, yapılan değerlendirme sonucunda İzmit Rafinerisi COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Kriz Masası, her hafta video konferans yöntemi ile toplanıyor

Açıklamada, “Devam eden çalışmalar kapsamında, her hafta video konferans yöntemiyle toplanan Tüpraş Kriz Masası, rafineri ve iştiraklerdeki gelişmeleri değerlendiriyor ve gerekli aksiyonların kusursuz şekilde hayata geçirilmesi konusunda kararlar alıyor. Koronavirüs kaynaklı risklere karşı ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının ve Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmelerine uyduk. Koronavirüs kriziyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edip, Koç Holding Kriz Merkezi’nin yönlendirmelerini dikkate alarak adımlarımızı belirledik.” ifadelerine yer verildi.