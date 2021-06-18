Tüpraş’ta emniyetli çalışma için robotlar iş başında

Tüpraş, emniyetli bir çalışma için iş süreçlerini ileri teknolojilerle desteklemeye devam ediyor. Son olarak şirket, Robotik Yol Haritası kapsamında, petrol depolama tanklarının periyodik kontrol çalışmalarında ve metrelerce yükseklikteki ölçümlemelerde en son dijital uygulamalardan faydalanmaya başladı. Böylece iş süreçlerini emniyetli çalışma açısından daha da güçlendirdi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, metrelerce yukarılara ulaşan ekipmanların periyodik kontrolleri kapsamında, kaldırma ekipmanları veya yapı iskeleleri aracılığıyla insan gücüyle yapılan teknik kontroller artık görsel ve özel sensörlerle donatılmış robotlarca gerçekleştirilecek. Bu sayede normalde erişimi zor olan yüksekteki boru hatları ve ekipmanların kalınlıkları da kolaylıkla ölçülebilecek.

“Drone ile Uzaktan Görsel Muayene” yöntemi sayesinde robotik teknolojiler içerisinde özel donanımlı ve kullanım alanına özgü kontrol yazılımı bulunduran kapalı alan için tasarlanan bir drone kullanılıyor.

Böylece yükseklik boyutları 5 ila 40 metre arasında değişen basınçlı ekipmanlar ile 15-18 metre derinlikteki petrol depolama tanklarında insan yerine çalışan robotlar, kapalı alanlarda insan iş gücünü en aza indirerek sürecin risk ve zorluklarını ortadan kaldırıyor.

Drone ile yapılan uzaktan görsel muayene çalışmasında, kapalı alandaki ekipmanın her noktasından alınan yüksek çözünürlüklü görseller ve sensör verileri değerlendirilerek, 3 boyutlu modelleme ile detaylı incelemeler gerçekleştirilebiliyor.

Görünmez engeller tespit edilebiliyor

Dijitalleşme kapsamında uygulamaya alınan bir başka teknoloji olan “Online Tank Robotik Kontrol Yöntemi”nde ise, özel donanımlı ve ATEX sınıfına uygun paletli bir robot, içinde petrol ürünleri bulunan depolama tankları servis dışı edilmeden kontrol edilmesine imkân sağlıyor.

Robot üzerinde bulunan 3 boyutlu sonar, sensör ve kameraları sayesinde tank içinde karşılaşılabilecek engeller kolayca tespit ederek aşabiliyor. Özel yazılımı sayesinde haritası çıkarılan depolama tanklarının en kritik bileşeni olan tank tabanlarının periyodik kontrolleri hem görsel hem de dünyada en etkili yöntem olarak kabul edilen MFL ve UT teknolojileri ile gerçekleştiriliyor.

Depolama tanklarında devre dışı edilmesinden tekrar devreye alınmasına kadar geleneksel yöntemle ortalama 7 ay sürecek tank periyodik kontrol süreçleri, online tank robotik kontrol yöntemiyle yaklaşık 1 ayda tamamlanabiliyor. Robotik Kontrol sonuçlarına göre tank devre dışı edilmeden yapılacak bakım ve onarım çalışmaları önceden planlanabiliyor.

“İnsan iş gücünü dijital uygulamalarla desteklemeyi hedefliyoruz”

İlk olarak İzmit Rafinerisi’nde devreye alınan robotik saha uygulamalarına ilişkin bilgi veren İzmit Rafinerisi Müdürü Metin Tüfekçioğlu, “Emniyet en önemli değerimiz. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak, çalışanlarımızın riskli ortamlara girmelerine gerek kalmayacak emniyetli iş ortamını sağlamak temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Robotik teknolojilerin rafineri sahalarımızda yaygınlaşması ile öncelikli amacımız, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemek. Böylece tekrarlayan ve riskli işler için robot teknolojilerinden faydalanırken, insan kaynağımızın ise bilgi ve tecrübe çeşitliliğini, yetkinliklerini geliştirerek kritik karar verme süreçlerinde yer almasını amaçlıyoruz. Ayrıca, kaynak ve zaman tasarrufuyla verimlilik ve performansında artışı da hedefliyoruz.” dedi.