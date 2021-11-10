Tüpraş'ta stratejik dönüşüm hazırlığı

Tüpraş, 24 Kasım'da stratejik dönüşüm planını açıklayacağını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, 24 Kasım 2021 tarihinde basın, analistler ve yatırımcılarla yapılacak toplantılarda Şirketimizin "Stratejik Dönüşüm Planı" açıklanacak olup, konuya ilişkin bilgi ve sunumlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.tupras.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.