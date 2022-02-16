Tüpraş'tan 151 milyar lira ciro

Tüpraş, 2021'in son çeyreğinde yüzde 98'lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 7,7 milyon ton satışa ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl yüzde 55'i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 1,3 milyar liralık yatırım yapıldığı belirtildi. 2021'in son çeyreğinde, ürün marjlarındaki yükseliş ve güçlü satışlar şirketin faaliyet karını desteklerken, doğalgaz maliyetlerindeki artışlar, rafinaj faaliyetlerindeki iyileşme üzerinde sınırlayıcı etkiye sebep oldu.

Brent tipi petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak oluşan stok karının etkisiyle Tüpraş, söz konusu dönemde 669 milyon lira vergi öncesi kar kaydetti. Şirketin 2021 yılı vergi öncesi karı ise 2,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş, geçen yıl toplam 25,1 milyon ton üretim ve 27,6 milyon ton satış ile 151 milyar lira ciroya ulaştı.

Tüpraş, karbon emisyonunu azaltacak

Geçen yılın kasım ayında "Stratejik Dönüşüm Planını" açıklayan Tüpraş, 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu, 2017 yılına göre yüzde 27 oranında azaltmayı, 2050'de ise karbon nötr olmayı taahhüt etti.

Tüpraş, 2022 yılından 2050 yılına kadarki yol haritasını belirleyen söz konusu plan kapsamında sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen olmak üzere dört iş alanına odaklanacak.