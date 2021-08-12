Tüpraş'tan ikinci çeyrekte 1,7 milyar lira net kâr

Tüpraş, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, borçluluk ve kârlılık oranları bakımından pandemi öncesi performasına yaklaşmayı sürdürdü.

Tüpraş, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 91’lik kapasite kullanımıyla 6,5 milyon ton üretim ve 6,9 milyon ton satış gerçekleştirdi. Tüpraş’ın ikinci üç aylık dönemde cirosu 33,7 milyar TL oldu.

Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,7 milyar lira net kâr açıklarken, yılın ilk yarısındaki kârı 939 milyon lira oldu. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 51’i sürdürülebilirlik yatırımları olmak üzere toplam 335 milyon TL yatırım harcaması yaptı.

Tüpraş, Brent ham petrol fiyatında devam eden yükselişin de etkisiyle oluşan stok kârının desteği, yurt içi ve uluslararası satışların güçlü olması, artan üretim verimliliği ve varil başına faaliyet giderlerindeki gerilemeyle yılın ikinci çeyreğinde 1,3 milyar TL vergi öncesi kâr kaydetti. 2021 yılı ilk yarısındaki vergi öncesi kârı ise 337 milyon TL olarak gerçekleşti.