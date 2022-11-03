Tüpraş’tan üçüncü çeyrekte 151 milyar lira ciro

Tüpraş, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, bu dönemde yüzde 98’lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 8,5 milyon ton satış gerçekleştirerek 151 milyar TL ciroya ulaştı.



2050 yılı hedeflerini kapsayan Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesindeki yatırımlarını sürdüren Tüpraş, yüzde 52’si sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere, dokuz ayda toplam 1.666 milyon TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.



2022 yılının üçüncü çeyreğinde, üretici ülkelerde arz sorunlarının devam etmesi Brent ham petrol fiyatının yükselmesine sebep olurken, resesyon korkuları fiyatın 93,3 $/v seviyelerinde kalmasında etkili oldu.

Enerji giderleri 5 kat arttı

Yaz sezonunun etkisi ve artan mobiliteyle birlikte 2022’nin üçüncü çeyreğinde petrol ürünlerine olan küresel talep arttı. Bu ortamda arzın kısıtlı kalması motorin stoklarını düşürürken, yüksek fiyat ortamını devam ettirdi. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, enerji üretimine yönelik yapılan yatırımların azalmasının etkileri ve Avrupa’daki doğalgaz sıkıntısının bir sonucu olarak enerji maliyetleri de tarihi yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü. 2022’nin üçüncü çeyreğinde Tüpraş’ın enerji giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 katına çıktı.

Sıfır karbon elektrik üretimi çalışmaları sürüyor

Tüpraş, 2050 hedeflerini içeren Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi Entek’in hisselerini de devraldı. Entek Elektrik’in bölünme yoluyla devralınması sürecinin işleme taraf şirketlerin olağanüstü genel kurullarında onaylanması ile Tüpraş, sıfır karbonlu elektrik üretim portföyü konusundaki ilk önemli adımı tamamlamış oldu.



Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda rafineri sahalarındaki sıfır karbon elektrik alanındaki yatırımlarına da hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi’nde Haziran 2023’te devreye alınması planlanan 12,6 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali yapım sözleşmesini Eylül ayında imzalayarak, ilave 54,4 MW kapasite için başvuru yaptı.