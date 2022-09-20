Turan, yaklaşık 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

Türk devletlerinin neobankı olmayı hedefleyen Turan, yaklaşık 45 milyon TL değerleme ile tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Türkiye’nin ilk e-para şirketlerinden biri olan Birleşik Ödeme’nin de katıldığı yatırım turuna Re-Pie, İhsan Elgin, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Webrazzi Genel Müdür Yardımcısı Ali Altuğ Koca, SGLOBE Yönetim Global Gelişim Hizmetleri A.Ş ve Türk bankacılık ekosisteminin deneyimli isimleri Akif Cahit Erdoğan ve Yakup Doğan da iştirak etti.

Türk devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefleyen Turan, tüm Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk Devletlerine para transferi yapabilecekleri bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra geliştirdiği özel finansal ürün ve hizmetlerle Türk Devletlerinin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor.

İlk olarak Türkiye’de Türk soylu kişilere, kendi dillerinde hizmet veren tek finansal uygulama olmayı hedefleyen Turan, Türkiye’de başladığı bu yolculuğu, kısa bir süre içerisinde Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk Devletlerine de ulaştırmak istiyor.

"Tüm Türk devletlerine ulaşmayı hedefliyoruz"

Turan’ın tohum öncesi yatırım turuyla ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, "Türk soylu kişilerin Türkiye’de finansal ürünlere erişimlerinin zor olduğu ve büyük oranda bu finansal ekosistemin dışında bulundukları bilinen bir gerçek. Bu sebeple de Türkiye’de yaşayan Türk soylu kişilerin 360 derece finansal uygulaması (Ön ödemeli kart, mikro kredi vb.) olmak Turan’ın ana hedeflerinden biri. Bunu yaparken, onlara kendi dillerinde, kendi yaşam tarzları ile hizmet verme amacıyla yola çıktık. Yakın dönemde Türkiye’de başlayacağımız bu yolculuğu tüm Türk Devletleri’ne taşımayı ve Türk Devletleri arasında para transferi süreçlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.