Turan'dan, Azerbaycan’a komisyonsuz para transferi

Kerim ÜLKER

Haberimizde Turan’ın 45 milyon liralık yatırım turuna Birleşik Ödeme, Re-Pie, İhsan Elgin, Metin Tarakçı, Ali Altuğ Koca, SGLOBE Yönetim Global Gelişim Hizmetleri A.Ş ile Akif Cahit Erdoğan ve Yakup Doğan katılmıştı.

Turan ilk ülke açılımına, kardeş Azerbaycan ile gerçekleştirdi. Türkiye’den Azerbaycan’daki tüm kartlara saniyeler içerisinde komisyonsuz para transferine olanak sağlayan uygulama bu alanda bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Turan’ın Azerbaycan açılımı ile ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar: ‘Turan ile Türk Devletleri’ni ekonomik olarak birbirleriyle yakınlaştırmak en önemli hedeflerimizden biri. 2023 yılında Özbekistan’a da komisyonsuz para transferini başlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.