Turistler, oturduğu yerden kalacağı oteli gezebilecek

Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinden olan Adonis, Türk turizminin gelişmesi için teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Adonis.com ile Türkiye’nin turistik yerlerini ve turizm tesislerini online kanallara taşıyan şirket, bu kez de metaverse teknolojisini kullanarak kendi sanal alemini geliştirdi.

Şirketin geliştirdiği yeni teknoloji ile Antalya’daki Titanic Mardan Palace birebir olarak AdonisVerse’e taşındı. Bu teknolojisini de ilk kez dünyanın birçok ülkesinden gelen seyahat acentalarının buluşma noktası olan Dubai’deki Arabian Travel Market 2022’de tanıtan şirket, ilgi odağı oldu. WR gözlüklerle oteli gezme olanağı bulan misafirler single’dan kral dairesine kadar her türlü oda, resepsiyon, havuz, yemekhane, plaj gibi otelin her noktasını görebilme ikanı elde etti.

Kısa sürede birçok otele uyarlanacak

Konuya ilişkin bilgi veren Adonis Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çiçek, “Misafirlerimize özgür bir tatil olanağı sunduğumuz için bu teknolojiye ‘özgür tatil’ programı dedik. Misafirlerimiz dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye’de hangi turizm tesisinde, nasıl bir tatili deneyimleme olanağına sahip olacağını AdonisVerse ile görecek ve tercihini buna göre belirleyecek. AdonisVerse ile sanal tur yaparak, otelin keyfini her açıdan, sanki içinde yaşar gibi çıkartabilecek.” dedi.

AdonisVerse projesinin temelinde, seyahat teknolojisinin geleceği olan meta-verse ile birleştirilen çevrimiçi yüksek teknoloji yatırımı bulunduğunu belirten Çiçek, “Şu an sadece Titanic Mardan Palace ile başlayan bu deneyimleme seçeneği çok kısa süre içinde Türkiye’deki birçok otele yayılmış olacak.” diye konuştu.