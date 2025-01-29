Turizm sektöründe 1 milyar 775 milyon TL’lik dev imza: İş Girişim, Tatilbudur'un tamamını satın aldı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY), Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.'nin tamamını devraldı. İşlem için gerekli olan Rekabet Kurumu onayının alınmasının ardından devir 27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Tatilbudur'un kalan yüzde 35,83'lük hissesinin 1 milyar 775 milyon TL bedelle satın alındığı duyuruldu.

Tatilbudur’un tamamı İş Girişim’e geçti

İş Girişim, 2015 yılında Tatilbudur’a yatırım yaparak şirkette pay sahibi olmuş ve süreç içinde yatırımlarını artırarak çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyordu. Son olarak, Derya Bülent Kuş’a ait yüzde 35,83’lük hissenin de alınmasıyla, Tatilbudur’un tamamı İş Girişim’e geçmiş oldu.

1 milyar 775 milyon TL’lik dev satın alma

İş Girişim, Tatilbudur'un kalan hisselerini 1 milyar 775 milyon TL bedelle devraldı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, işlem bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılan krediyle karşılandığı belirtildi.

Turizm sektöründe yeni dönem

Bu satın alma ile birlikte Tatilbudur’un yönetimi tamamen İş Girişim’in kontrolüne geçti. İş Girişim’in, Tatilbudur’un büyüme stratejilerine odaklanarak sektördeki rekabet gücünü artırması bekleniyor.