Turizm teknoloji firması Gezinomi, halka arz oluyor

Turizm teknoloji firması Gezinomi, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylanırken, talep toplama tarihleri ise 1 ve 2 Mart 2022 olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğünün 140 milyon lira olması beklenen şirketin 10 milyon TL değerindeki payı hisse başına 14 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 40 olacak. Şirketin 15 milyon TL olan sermayesi ise, halka arz sonrası 25 milyon TL’ye yükselmesi planlanıyor.

Yıllık ziyaretçi sayısı 3,3 milyon

Gezinomi, 275 bin kayıtlı kullanıcı ve yıllık 3,3 milyon ziyaretçisiyle misafirlerine, dünyanın farklı yerlerindeki 120’den fazla lokasyonda 100 binden fazla konaklama opsiyonu sunuyor.

Misafirlerini, farklı seyahat ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve en uygun fiyatlarla ulaştırmayı amaçlayan Gezinomi, kendi yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve global dağıtım sistemine entegre olarak çalışan altyapısıyla müşterilerine seyahat acenteleri ve online rezervasyon kanalıyla uçak bileti, konaklama, araç kiralama gibi tatil ve seyahate ilişkin tüm ürün ve hizmet ihtiyaçlarının satın alınabilmesi için erişim sağlayan bir rezervasyon sistemi sunuyor.

Payların yüzde 25’i yurtiçi bireysel yatırımcılara

Halka arza ilişkin açıklama yapan Gezinomi Genel Müdürü M. Armağan Saraçoğlu, yaklaşık bir yıldır İnfo Yatırım liderliğinde bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Halka arzda 10 milyon TL nominal değerdeki payların sermaye artışı yoluyla satışa sunulacağını söyleyen Saraçoğlu, çıkarılmış sermayenin 15 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseleceğini aktardı.

Saraçoğlu, sadece İnfo Yatırım aracılığıyla halka arz edilecek payların yüzde 25’inin yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 55’inin yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20’sinin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini bildirdi.

2021’de 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleşti

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise, 2021 yılında 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldığını, bundan önceki rekorun 35 halka arz ile 1990 yılına ait olduğunu söyledi. 2021 yılında 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildiği bilgisini veren Şahin, “2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Böylece, dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13’üncü sıraya yerleşmiştir. 2021 yılında küresel bazda ise yıllık yüzde 64 artışla 2 bin 388 adet halka arz gerçekleşmiş olup, küresel bazda gerçekleşen bu halka arzlardan elde edilen gelir yıllık yüzde 67 artışla 453,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında gerçekleşen halka arzların yüzde 26’sı teknoloji sektöründe iştigal eden şirketlerden oluşurken yüzde 16’sı sağlık sektöründe iştigal eden şirketlerden oluştu. Bununla birlikte 2021 yılında hisse senedi piyasalarındaki pozitif fiyatlamalar da halka arzlarda hızlı yükselişi destekledi.” değerlendirmesini yaptı.