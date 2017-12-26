Turizmci Kilit Ailesi, Orneo’yu ABD’ye sattı

26 Aralık 2017

KERİM ÜLKER

Dünyanın en büyük medikal şirketlerinden ABD’li Stryker Corparation, Türkiye’de ikinci şirketini satın aldı. 2015’te Kayserili Muka Metal’in tamamını satın alan Stryker, bu kez Antalyalı Orneo Özel Sağlık Hizmetleri adlı firmayı bünyesine katıyor. Orneo, 2008 yılında ABD’li Stryker’ın distribütörlüğünü yapmak için Kilit ailesi tarafından kurulmuştu. Bir anlamda Stryker, Türkiye’deki işlerini kendisi yürütecek.

Ortopedi, Endoskopik Görüntüleme Sistemleri, Cerrahi Motorlar, Spor Cerrahisi, Navigasyon, Intraoperatif MRi ve Mobil görüntüleme sistemleri ile hasta ve hekimlere çözümler sunan Orneo’nun İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezlerinde 50’den fazla çalışanı bulunuyor.

Cyrstal otellerinin sahibi

Orneo’nun kurucusu olan Kilit Ailesi özellikle turizm yatırımları ile tanınıyor. 14 tesisi bulunan Kılıç Ailesi’nin en ünlü markası ise Crystal otelleri. Grubun çalışan sayısının 7 bine yaklaştığı, cirosunun ise 500 milyon doları aştığı biliniyor.

Orneo’yu alan Stryker ise 1948’de kurulmuş. 33 bin çalışanı olan şirketin cirosu 10 milyar dolara yaklaşıyor.