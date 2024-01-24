Turizmde fiyatlar, ağustostan itibaren yüzde 13 geriledi

Hamide HANGÜL

İstanbul’daki otel dolulukları %13 düşüş gösterirken, artan rekabetin de etkisiyle bu durum fiyatların da %13 gerilemesine neden oldu.

Turizm sektöründeki gelişmeleri ve yatırım hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Türkiye’ye gelen turist sayısının geçen yılın ilk 11 ayında %12 arttığına işaret ederek, “Ancak otellere yansıması aynı oranda olmadı. Turizm sektörü, kayıt dışı evlerden dolayı sıkıntı yaşadı 2023’te. O nedenle otel doluluklarına yansımadı bu artış” dedi.

"Yasadan çoğu kişi habersiz bir yıl sonra etkisi olur"

Günlük kiralık evlere, 100 günün altındaki konaklamalara Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin şartı getirilmesinin sektöre etkisini de değerlendiren Bezaroğlu, söz konusu düzenlemenin pozitf etkisinin ancak bir yılda görülebileceğini söyledi.

Bezaroğlu, şöyle devam etti: “Bu bir süreç. Mevzuatın gerçek yansımalarını 2025’te hissedeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hala daha yasadan haberdar olmayan birçok kişi var. Hatta bu ayki TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) toplantısına ilk götüreceğimiz konu bu. Yasanın gerçekten çok iyi ve birçok kişiye anlatılması gerekiyor. Ben yasanın pozitif yansımalarının bir yıl sonra olacağını düşünüyorum. Çünkü sektör geçen yıl ciddi sekteye uğradı.”

"Fiyatları aynı oranda yukarı çekemiyorsunuz"

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı artmasına rağmen, otel doluluklarında %13 düşüş olduğunu söyledi. Günlük kiralamalar, kur ve artan rekabetin etkisiyle turizm sektöründe satış fiyatlarının gerileme gösterdiğine işaret ederek, “Ağustos’tan itibaren satış fiyatları %13 oranında geriledi.

2022 yılı dönemine göre” dedi. Stabil kurun hareket alanını daralttığına dile getiren Petekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz dövizle satış yapıyoruz, ancak TL bazında enflasyon artışı gerçekleşiyor. Seyahat ulaşım masrafları artıyor. Ancak kur sabit kalıyor. Gelirleriniz sabit ama giderleriniz Euro bazında gittiği için, onu dengelemek için satış fiyatını yukarı çekmeye çalışıyorsunuz ancak maalesef aynı oranda yapamıyorsunuz.”

2030’da 50 otele ulaşacak

Orkun Petekçi, turizmde değişen trendlere hızla adapte olan Elite World Hotels & Resorts’un, farklı kategorilere hitap edecek 4 yeni markayla daha turizmde çeşitliliği artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Petekçi, “Bu büyümeyi gelen talepler doğrultusunda 3 ve 4 yıldızlı oteller ağırlıklı olmak üzere franchise iş modeliyle Türk turizminin büyümesine katkı sağlamak isteyen yatırımcılarla birlikte gerçekleştireceğiz. Sektörde yerli zincir olarak sahip olduğumuz deneyim ve sunduğumuz uluslararası standartlardaki hizmetle yatırımcılara tüm hizmetleri paket olarak sunuyoruz. 8’i kendi yatırımımız olan otellerimiz sayesinde yatırımcılarımızla aynı dili konuşuyoruz.

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için yatırımcıları Türk turizminin büyümesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin farklı illerine markamızı taşımak için yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Amacımız otel sayımızı artırmaktan öte kaliteden ödün vermeden turizme katkı sağlamak. Açtığımız otellerle istihdama da büyük ölçüde katkı sağlayacağız.”