Turizmde geniş sosyal mesafeli hizmet ve %50 doluluk dönemi

13 Haziran 2020

Türkiye’nin önde gelen yerli turizm zincirlerinden Elite World, normalleşme ile birlikte faaliyetlerine ilişkin takvimini belirledi. İlk aşamada 26 Haziran itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un ardından, 1 Temmuz tarihinde Elite World Marmaris ve Taksim’deki Elite World İstanbul açılacak. Diğer oteller ise kademeli olarak misafirlerini ağırlayacak. Süreç doğrultusunda otel içinde misafirlerin ve çalışanların uyması gereken sosyal mesafe kurallarını ve önerilerini içeren Elite World Sosyal Mesafe Planı yürürlüğe geçirilerek uygulanmaya başlandı.

Elite World Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, otel girişinde ateş ölçer kullanmak yerine termal kamera ile tarama yaptıklarını dile getirdi. Otellerinde kapasiteleri yüzde 50 doluluk ile sınırlandırarak misafir ağırlayacaklarını söyleyen Bezaroğlu, bu uygulama ile daha geniş sosyal mesafeli alanlarda daha güvenli ve daha ferah bir tatil ayrıcalığı sunduklarını ifade etti.

Temassız işlemler geliştirdiklerini aktaran Bezaroğlu, “Restaurantlarımızda menülerimizi djital ortama taşıdık. Misafirlerimiz QR kod ile menüye dokunmadan kendi telefonundan sipariş verebiliyor” dedi. Tüm çalışanlarına salgın ve hijyen konusunda düzenli ve sürekli eğitimler verdiklerini de dile getiren Bezaroğlu, “Hijyen, denetim ve gıda güvenliği konusunda uluslararası firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme şirketi ‘SGS’ ile yaptığımız işbirliğini COVID-19 ile mücadelede önleyici sağlık tedbirleri kapsamında artan yoğunlukta devam ettiriyoruz” dedi.

'Elite World Care' logosunu oluşturdu



Elite World Hotels CEO'su Ünsal Şınık, Elite World CARE adını verdikleri 12 kişilik ekip ile hijyen ve sağlık uygulamalarını yöneteceklerini kaydederek, "Elite World CARE logosu görülen her nokta standartların sağlandığına işaret edecek” dedi. Şınık, “Uluslararası World Hotels Collection ile birlikte hareket ederek Because We Care– ‘Sizi önemsiyoruz’ sloganımız ile yeni dönem tatil konseptine hazırız” diye konuştu.