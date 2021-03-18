“Turizmdeki daralma tedarikçiyi de vurdu”

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

KÜTAHYA - 2007’den bu yana endüstriyel mutfak ve ekipmanları sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Uzun, 2016-2018 yılları arasında yüzde 318’lik bir büyüme kaydederek Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olduklarını aktardı. Uzun, salgınla birlikte sektördeki daralmaya işaret ederek, 2020 yılında yüzde 80 oranında iş kaybı yaşadıklarını ifade etti.

“Pandemi sonrasına hazırlanıyoruz”



Turizm yatırımlarının kesilmesi ile birlikte endüstriyel mutfak ve ekipmanları sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Uzun, gelecek planlarını pandemi sonrasına yönelik yaptıklarını kaydetti. Yurt dışında özellikle Balkan ülkelerindeki anahtar teslim projelerle ilgilendiklerini vurgulayan Fahrettin Uzun, şu açıklamalarda bulundu: “Pandemi döneminde istihdamımızı koruduk hatta yeni istihdam yarattık. Tesisimizi 4 bin metrekareye çıkarmak ve yeni makine yatırımı yapmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uzmanlık alanımızda yer alan çatı kaplama, demir ve çelik konstrüksiyon gibi farklı projelerde yer alarak bu zor süreci tamamlayacağız” dedi.

Uzun Metal’in, son 10 yılda aldığı büyük ölçekli projelerle büyüdüğünü ve güçlü referanslar edindiğini ifade eden Uzun, tasarım, dekorasyon ve uygulama alanında edindikleri tecrübeleri yurtdışına taşımak, güçlü bir tedarikçi firma olarak ihracat pazarında proje bazlı işlerle büyümek istediklerini sözlerine ekledi.



Sektörün en önemli sorunlarının hammadde sıkıntısı ve kur dalgalanmaları olduğunu ifade eden Uzun, pandemi döneminde de bu sorunların daha da derinleştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde ana hammaddemiz olan saca ayrıca bir gümrük vergisi geldi. Maliyetlerimiz daha yükseldi. Kurdaki artış, finansmana erişimdeki sıkıntılar pek çok firmayı kritik eşiğe getirdi. İç piyasayı korumak için alınan kararlar nedeniyle yaşadığımız zorlukları anlatamadık. Üretemediğimiz her ürün, ithalatta sıkıntı yaşadığımız dönemde sektörleri ciddi anlamda etkiliyor.”