Turizme girdi; Nişantaşı’nda otel açıyor

Pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında büyüme rekoru kıran Vakko, yeni yatırımlara da imza attı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko CEO’su Jaklin Güner tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı değerlendirmesi ve yeni yatırımlar ele alındı. Açıklamada Vakko Grubu’nun, 2021 yılı 9 ayında satışlarını yüzde 70 oranında artırarak kârlı büyüme trendini koruduğu ifade edildi. 2021’de, 47 milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından olmak üzere, toplam 110 milyon TL değerindeki yatırımı hayata geçiren Vakko Grup, 2022 yılının ilk yarısında da Nişantaşı’nda Vakko Hotel&Residence’ın da kapılarını açacak.

8 katlı ve 32 daireli otel için 120 milyon TL yatırım yapıldı. Otelciliğin çocukluğundan bu yana hayali olduğunu belirten Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Şimdi bu hayalim gerçek oluyor. Otelcilik alanında yatırımlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi. Vakko’nun lüks anlayışını otelciliğe taşımayı hedeflediklerini belirten Vakko CEO’su Jaklin Güner de, Nişantaşı’ndaki otelle ilgili olarak “8 katta 32 daire olarak hizmet verecek olan Vakko Hotel&Residence 120 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçiyor” bilgisini verdi.

Vakko Tekstil ortaklarına kâr payı dağıttı

2021 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güner, yılın ikinci yarısında aşılanmanın etkisiyle, güvenli seyahatin başlaması, lüks seyahat ve ev dışında geçirilen zamanın artmasının sektöre olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Güner, şöyle devam etti:

“Haziran ve sonrası dönemde hızlanan satışların etkisiyle grup olarak ilk 9 ayda 2020 yılına göre satışlarımızı yüzde 70 artırarak kârlı büyüme trendimizi koruduk. Grubumuzun amiral gemisi Vakko Tekstil, 9 aylık sonuçlara göre 138 milyon TL esas faaliyet kârı yarattı. 2020 yılında pandeminin de etkisi ile 9 ay sonunda zarar açıklayan Vakko Tekstil, 65 milyon TL seviyesinde dönem kârı yaratmayı başardı. Bu sonuçlar ile son 5 yıl içerisinde gösterdiğimiz en iyi performans olan 2019 yılı rakamlarımızı da geçmiş olduk. Bu zorlu dönemde Vakko Tekstil yatırımcılarını da unutmadık ve ortaklarımıza toplam 83,2 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıttık.”

“Kütüphane AKM’ye taşındı babam kendi yerini buldu”

Vakko’nun sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği çalışmaların sonuncusu, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin Nakkaştepe’den Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) taşınması oldu. Cem Hakko, “Kurucumuz Vitali Hakko’nun vefatının ardından, onun sanata, kitaplara ve eğitime olan ilhamıyla, ismini kuşaklar boyunca yaşatmayı hedefleyerek kitap toplamaya başladık. Babam bir Beyoğlu aşığıydı. Bana göre babam kendi yerini buldu AKM’de. Artık AKM ile birlikte onun adı da ölümsüzleşti” dedi.