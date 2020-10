Turizme Hilton’la girdi üç otel daha kuracak

23 Ekim 2020

LEYLA İLHAN

Torunlar GYO, önceki gün hizmete açtığı Hilton Mall of İstanbul markasıyla turizm sektörüne girdi. 5 yıldızlı Hilton Mall of İstanbul 70 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı. Otelde 175 oda, 1410 kişi kapasiteli balo salonu ve 13 toplantı odası yer alıyor. Torunlar GYO, ikisi İstanbul biri Antalya’da olmak üzere 3 otel daha açacak. Hilton Mall of İstanbul’un açılışı nedeniyle yapılan toplantıda konuşan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; “Pandemi döneminde Torunlar GYO olarak planladığımız otel yatırımımızı tamamladık ve bu zor günleri kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız ile Hilton Mall of İstanbul’da konuklarımızı ağırlamaya başladık” dedi.

Havaalanına en yakın 5 yıldızlı otel olduklarını belirten Torun, aynı zamanda Mall Of İstanbul’un içinde olmalarının da otelin açmalarında en büyük etken olduğunu söyledi. AVM’de hala ziyaretçilerinin yüzde 20’sinin yabancı olduğunu aktaran Torun, “Oteli iş hayatı, sağlık turizmi ve alışveriş turları gibi farklı etkinliklerle destekleyeceğiz. Geniş balo salonu olan otellerinin açılmasıyla kongre turizmi için olduğu kadar yabancı düğünlere de ev sahipliği yapmak istiyoruz” diye konuştu. Torun, 2021’de pandeminin etkisinin azalmasıyla otelde doluluk oranlarının yüzde 60 ila 65’e, cironun ise 60 milyon TL’ye çıkmasını beklediklerini söyledi.

Dünyada ertelenen turizm talebinin 2021 ortalarında hayata geçmesiyle daha fazla konuk beklediklerini dile getiren Torun, “Özellikle 2021’in son çeyreğinde sektörün en iyi sezon geçirdiği 2012 ve 2013 yıllarındaki gibi doluluk oranları ve fiyatlar bekliyoruz” diye konuştu. Turizim alanında üç otel yatırımının daha sürdüğünü söyleyen Aziz Torun, “Bu yatırımlardan biri İstanbul Beykoz’da bulunan Paşabahçe arsasında diğeri ise Tophane’de Galataport’un yanında olacak. Üçüncü otelimiz ise Antalya’da olacak” bilgisini verdi.

Bu yıla ilişkin yatırımları hakkında da konuşan Aziz Torun, “2020’de 5. Levent’in yeni etabı ile diğer otel yatırımlarımıza başlamayı planlıyorduk. Bunun için 340 milyon liralık yatırım planladık. Ancak pandemi nedeniyle yatırım bütçesini 170 milyona indirmek durumunda kaldık. Tophane ve Antalya’daki otel yatırımlarımızı yavaşlattık. Paşabahçe’deki oteli 2023 yılında açacağız” dedi. Torun, 2021’de ise 195 milyon liralık bir yatırım planladıklarını, bu yatırımla 700 konuttan oluşan 5. Levent’in ikinci etabına başlayacaklarını duyurdu.

Hilton lokasyon yerine projeye adını verdi

Hilton Mall of İstanbul Otel Genel Müdürü İlter Türkmenoğlu Hilton’un dünyada sayılı Türkiye’de ise ilk kez bir projeye adını vererek otel açtığını söyledi. Genelde Hilton’un bulunduğu bölgeye adını vererek açıldığını aktaran Türkmenoğlu, bu kararda Mall Of İstanbul’un büyüklüğü ve Uluslararası Alışveriş Konseyi tarafından dünyada “Best of the Best” seçilmesinin etkili olduğunu kaydetti. Türkmenoğlu, otelin arsa dahil 70 milyon dolarlık yatırım bedeli ile Torunlar GYO’nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletileceğini kaydetti.

Konut satışında hedefi yakaladı



Bu yıl konut satışında 488 milyon liralık satış yaparak hedeflerini tutturduklarını anlatan Aziz Torun, buna karşın kira gelirlerinde yüzde 30’luk bir düşüş olduğunu söyledi Mağazalarında yer alan markaların kiralarını martta yüzde 20 indirdiklerini, nisan ve mayısta ise yüzde 1 kira aldıklarını söyleyen Torun, “Normalleşme sürecinin başladığı haziranda ise ciro üzerinden yüzde 50 indirim yaptık. Hala desteklerimiz devam ediyor” dedi.