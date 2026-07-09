Türk Altın İşletmeleri 400 bin nominal payını geri aldı

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Türk Altın İşletmeleri AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre şirket, 9 Temmuz 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 52,95-53,10 TL fiyat aralığından, ağırlıklı ortalama 53,02 TL fiyattan 400 bin TL nominal değerli payını geri aldı. Söz konusu alımın sermayeye oranı yüzde 0,01249 olarak gerçekleşti.

Böylece daha önce gerçekleştirilen geri alımlarla birlikte şirketin geri aldığı toplam payların sermayeye oranı yüzde 2,6385 seviyesine ulaştı. Şirketin pay geri alım programı kapsamında azami 85,125 milyon TL nominal tutarlı pay geri alımı yapabileceği ve program için 5 milyar TL fon ayrıldığı belirtildi.