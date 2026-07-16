Türk Altın İşletmeleri'nden Mollakara'da ilk üretim

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünün başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, proje kapsamında gerçekleştirilen ilk üretim sonucunda 7 bin 474 ons altın elde edildi. 2026 yılı sonu itibarıyla ise yaklaşık 32 bin ons altın üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Mollakara Altın Madeni Projesi'nin görünür ve muhtemel altın rezervinin 471 bin ons seviyesinde olduğu belirtilirken, bugünkü 4 bin dolar/ons fiyatı baz alındığında projenin yaklaşık 1 milyar 884 milyon dolar hasılat oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

Şirket açıklamasında ayrıca, tesisin ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunmasının hedeflendiği vurgulandı.