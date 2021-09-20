Türk ambalaj şirketi resmen satıldı

KERİM ÜLKER

Dünyanın en önemli ambalaj şirketlerinden Huhtamaki, Türkiye’ye hızlı girdi. 16 Ağustos’ta ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu haberde Finlandiyalı ambalaj devi Huhtamaki’nin Türk şirketi Elif Holding’i 412 milyon euroya satın alacağını sizlerle paylaşmıştık. İşte o satış görüşmeleri sona erdi, Rekabet Kurumu onayı verdi. Finlandiyalı dev, Türk firmasının tek kontrolünü üstlendi.

3.3 milyar euroluk cirosu var

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip. 50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunan Elif, alanında bölgenin en önemli firmalarından biri.