Türk bankacı, portföy yönetim şirketi Crossinvest Asia’yı satın aldı

27 Ekim 2020

Türk bankacı Cem Azak'ın Asya'nın önde gelen portföy yönetim şirketi Crossinvest Asia’yı satın aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Singapur ve Asya’nın önde gelen bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olan Crossinvest Asia’nın çoğunluk hisseleri, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Singapur’da yatırım bankacılığı ve portföy yönetim alanlarında uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Cem Azak tarafından satın alındı.

Satın alma sonrasında Crossinvest Asia’nın çoğunluk hissedarı olan Cem Azak, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor.

1985 yılında İsviçre’de faaliyetlerine başlayan Crossinvest, 2005 yılında ise Singapur’da Crossinvest Asia adıyla fon yönetimi alanında tam lisans alan ilk portföy yönetim şirketi oldu. Crossinvest Asia, özelleştirilmiş finansal çözümler, girişim ve risk sermayesi ürünleriyle kurumlara, üst gelir seviyesindeki birey ve girişimci ailelere özel, varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri sunuyor.

“Kapsamlı çözümlerimizle küresel bir portföy şirketi olacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Azak, Crossinvest Asia’nın bir kaç milyar dolarlık portföyü ile Singapur ve Asya’da en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yeni dönemde yatırımcılarına kapsamlı çözümleri sunacak küresel anlamda bir portföy yönetim şirketi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Azak, Londra, Frankfurt, New York, Zürih, Dubai, Hong Kong ve Singapur’daki varlıklı bireyler ve ailelerle güçlü bir ilişki ağına sahip olduklarını söyledi.

Crossinvest Asia olarak bu ilişki ağı ve küresel düzeyde önde gelen finansal kurumlar aracılığıyla yatırım ürünlerine daha iyi bir erişim imkânı yaratacaklarını vurgulayan Azak, şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz güçlü ilişkiler nedeniyle Crossinvest Asia’nın müşteri tabanında ilk günlerden itibaren çok önemli büyüme sağladık. Her müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretecek şekilde küresel uzman ağımızla varlıklı ailelere yönelik yatırım hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz. Çoklu varlık sınıflarına erişim sunan küresel finans piyasaları üzerindeki yatırımlara odaklanırken, aynı zamanda müşterilerimiz için daha fazla girişim ve risk sermayesi çözümleri de sunacağız. Bu çözümler müşterilerimizin şirketlerini de kapsayacak. Daha net ifade ile müşterilerimize etkin ‘özel yatırım bankacılığı’ hizmeti sunacağız. Müşterilerimiz için kapsamlı çözümleri tek noktada bulacakları küresel bir portföy yönetim şirketi yaratmak istiyoruz. Bu noktada mevcut nitelikli kadromuza yeni yetenekleri çekmek önceliklerimizden biri olacak.”

“Türkiye’de finansal ürünlere yatırımlarımız sürecek"

Crossinvest Asia’nın yeni nesilleri de kapsayacak şekilde müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, yol gösteren, uzun soluklu yatırım felsefesi ve değerlerinin kendisi için de çok önemli olduğunu ve bu değerlere bağlı kalacaklarını dile getiren Cem Azak, “Bu değerler ışığında varlık ve portföy yönetimi, girişim ve risk sermayesi ve varlıklı aile ve bireylere özel yatırım hizmetlerindeki kapsamlı sorumlulukla, saklama hizmeti veren banka partnerlerimizle müşterilerimize en iyi çözümleri sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Azak, bir çok ödüle layık görülmüş olan Crossinvest Asia’nın, sürdürülebilir yatırım konusunda uzmanlığının yanı sıra dijitalize edilmiş portföy yönetim kapasitesiyle de müşterilerinin mevcut ve gelecek kuşaklarına çok yönlü yatırım hizmetleri sunacağının altını çizdi.

Crossinvest Asia’nın Türk varlıklarına yatırım yaptığına da dikkat çeken Azak, Türkiye’nin yatırım fırsatları sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Azak, Crossinvest Asia olarak gelecek dönemde Türk finansal ürünlerine yatırımı arttırarak devam ettireceklerini vurguladı.