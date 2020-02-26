Türk CEO’ya önemli görev

26 Şubat 2020

Kerim ÜLKER



130 bin çalışanıyla dünyanın en büyük reklam ve iletişim holdinglerinden biri olan Londra merkezli WPP, önemli bir atamaya imza attı. WPP, Türkiye’de Ülke Başkanı ve bağlı şirketi GroupM’de Türkiye CEO’su olarak görev yapan Demet İkiler’e önemli bir görev verdi. İkiler artık bundan sonra GroupM EMEA bölgesinden sorumlu olacak. 27 ülkenin olduğu EMEA Bölgesi’nin CEO’su olan ayrıca şirketin Global Yönetim Kurulu’nda da yer alacak. Küresel iletişim sektöründe şu ana kadar en önemli görevlendirmeye imza atan Türk yönetici olan İkiler, GroupM’deki göreviyle 16 bin kişiden de sorumlu olacak. İkiler’in CEO olduğu EMEA Bölgesi’nde GroupM, 18 milyar dolarlık portföye sahip.



WPP Türkiye Ülke Başkanlığı görevine de devam edecek olan İkiler’in yöneteceği pazarda GroupM, yüzde 32’lik paya sahip. GroupM Global CEO’su Christian Juhl, “Şu ana kadar CEO olarak GroupM’in Türkiye piyasasında hızla büyümesini sağladı. Kendisinin değişime açıklığı, yeni teknolojilerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasındaki hızı ve öncü yaklaşımı GroupM’de daha çok görmek istediğimiz, örnek olan liderlik özellikleri” dedi.

“TAKİP EDİLECEK KADIN” LİSTESİNDE



İkiler, 2019 yılında Global HERoes Top 100 listesinde yer alan iki Türk kadından biri oldu. Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısı da olan Demet İkiler ayrıca Ad Age tarafından 2013 yılında global lider kategorisinde “Women to Watch” (Takip Edilecek Kadın) olarak belirlenmişti.