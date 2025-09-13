Türk devi Polonya'da tramvay ihalesini kazandı

Ankara merkezli raylı sistem araçları üreteci Bozankaya, Polonya'nın kuzeyindeki Elblag Belediyesi tarafından açılan tramvay ihalesini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; ihale kapsamında yüzde 100 alçak tabanlı, geniş ve konforlu iç hacme sahip, yolcu bilgilendirme sistemleriyle donatılmış ve yüksek enerji verimliliği sunan tramvaylar üretilecek.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Polonya'nın kendileri için stratejik öneme sahip bir hedef pazar konumunda olduğunu belirtti.

Günay, Elblag Belediyesi ile başlayan işbirliğinin sadece bir teslimat değil aynı zamanda Bozankaya'nın Avrupa'daki pazar derinliğini artıran yeni bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Bozankaya; Romanya, Sırbistan, İtalya ve Çekya'da toplu taşıma sistemleri projelerine devam ediyor.

1400 çalışanı bulunuyor

Şirket 1989'da Murat Bozankaya tarafından Almanya'da bir Ar-Ge şirketi olarak kuruldu fakat 2003'te yatırımlarını Türkiye'ye taşımıdı.

Türkiye’de 20 çalışanla faaliyetlerine başlayan Bozankaya’nın bugün Ar-Ge Merkezi’nde 150 Ar-Ge mühendisi ve 1400’e yakın çalışanı bulunuyor.

Bozankaya, Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 100.000 m2 alana kurulu üretim merkezinde metro, tramvay, trambüs ve elektrikli otobüs üretiyor.

Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına sahip olan Bozankaya bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına 50 Milyon Euro bütçe ayırdı.