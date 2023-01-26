Türk devi, Romanya’da fabrika kuruyor

Kerim ÜLKER



Türkiye’nin en önemli demir-çelik şirketlerinden Borusan Mannesmann, Avrupa’daki ikinci yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geçen yıl ocak ayında Romanya'nın Prahova kentinin merkezi olan Ploieşti’de 805 bin euro bedelle arazi satın alan Borusan Mannesmann, 15 milyon Euro yani bugünkü kurla 307 milyon euroluk yatırımla çelik boru işleme tesisi kuruyor. Dün Borusan-Mannesmann Romania şirket yönetimi, Prahova Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Genel Müdür Ali Okyay ve Proje Müdürü Deniz Tiryaki’nin de bulunduğu heyet Prahova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aurelian Gogulescu ile görüştü.

Romanya Prahova Ticaret ve Sanayi Odası’nın duyurduğu bilgiye göre tesis, PWP Endüstri Parkı’nda inşa edilecek, otomotiv yan sanayi için de üretim yapacak. Tamamlandığında tesiste ilk fazda 50-60 kişiye iş imkanı sunulacak. Çalışan sayısı önümüzdeki iki yıl içerisinde ise 3’e katlanarak 150’yi aşacak.

3 kıtadaki 8’inci fabrika

Temeli 65 yıl önce öncesine dayanan Borusan Mannesmann, Türkiye’nin öncü güçlerinden biri olan Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olarak biliniyor. 1998 yılında Avrupa'nın en büyük çelik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Salzgitter Mannesmann GMBH ile faaliyetlerini birleştiren şirket, bugün 2 binden fazla çalışanı ve 4 binden fazla ürün çeşidine sahip. 3 kıtada 7 tesisi bulunan şirket, ilk yurtdışı yatırımını 2001 yılında İtalya’da aldığı tesisle Borusan Mannesmann Vobarno Tubi S.p.A. şirketini kurarak yaptı. Ardından 2014 yılında ABD’deki Houston Baytown fabrika yatırımını yönetmek üzere Borusan Mannesmann Pipe US Inc.’yi kuran şirket; 2016, 2017 ve 2020 yıllarında ABD’nin en prestijli yayınlarından American Metal Market tarafından “En İyi Boru Üreticisi” ödülüne layık görüldü.