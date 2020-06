"Türk dökümhanelerine talep artacak"

04 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Yeşilova Holding bünyesinde yer alan ve yüksek basınçlı alüminyum döküm parça üretimi yapan Can Metal'in, tüm dünyada atılan normalleşme adımları kapsamında yeni düzenin gerekliliklerini uygulayarak üretimine kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Can Metal’in, virüs ile mücadelede tüm tedbirleri alarak yoluna devam ettiğini söyleyen Can Metal Fabrika Müdürü Ümit Semerci, bu önlemlerin yanı sıra koronavirüsün iş yaşamındaki etkilerini de değerlendirdi.

Tedarik zincirinden, pazar çeşitliliğine kadar dünyada değişen süreçleri anlatan Semerci, pandemi dolayısıyla tüm dünyada tedarik zincirinin değiştiğinin altını çizerek, bu süreçte Türk dökümhanelerine talebin artacağını öngördüklerini söyledi. Semerci, “Firmalar bu süreçte tedarik zincirlerini geliştirmek zorunda olduklarını ve tek tedarikçiye bağlı kalmamaları gerektiğini fark ettiler. Birçok işletme, özellikle Çin, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yaşanan salgın nedeniyle ürün tedarik edememeye veya tedarik süreçlerinde çok ciddi aksamalar yaşamaya başladı. Firmalar, Çin’e ne kadar bağımlı olduklarını fark ettiler, bu nedenle de risklerini dağıtmayı ve diğer ülkelerde alternatifler aramayı düşünmeye başladılar. Dünyadaki döküm üretiminde birinci sırada yer alan Çin’den malzeme tedariğinde sıkıntı yaşayan firmalar, kalitesi ve lojistik avantajları sebebi ile Türkiye’deki dökümhaneler ile irtibata geçmeye başladılar. Bu sürecinin sonunda bugüne kadar müşterilerine her zaman kaliteli hizmet sunmuş Türk dökümhanelerine talebin artacağı kesindir.” diye konuştu.

“Riski azaltmak için sektör çeşitliliğini artırmak şart”

Koronavirüsün her sektörde farklı etkiler ortaya koyduğunu belirten Semerci, Can Metal’in de bu etkiler doğrultusunda kendisine birtakım dersler çıkardığını söyledi. Pandemi süresince bazı ülkelerin ve özellikle sağlık sektörü gibi sektörlerin iş hacimlerinin arttığının altını çizen Semerci, sözlerine şöyle devam etti: “Corona sürecinde bazı ülkeler ve sektörler daha fazla etkilenirken bazıları iş hacimlerini arttırarak çalışmalarına devam ettiler. Sağlık sektörüne çalışan firmaların fazla mesai yaparak hiç durmadan çalıştığı bugünlerde turizm, otomotiv ve inşaat sektöründe çalışan firmaların durma noktasına geldikleri gözlemlendi. Bu sebeple şirketler, çalıştıkları sektörleri de çeşitlendirmelerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu süreçte Can Metal olarak otomotiv sektörünün yanı sıra raylı sistemler ve otomotiv dışı sektörlerde de çalışmanın avantajlarını yaşadık. Bununla beraber riski daha da azaltabilmek için; sektör çeşitliliğini arttırmak, ihracat yapılan ülke sayısını ve aynı sektörlerdeki müşterilerin sayısını arttırmak için aksiyonlar aldık.”

Yeni normal düzene ayak uydurabilmek adına da bir dizi yenilikler ortaya koyduklarını söyleyen Ümit Semerci, Can Metal’in yüksek otomasyon seviyesinin yararlarını bu süreçte daha iyi gördüklerini söyledi. Semerci, risk planlarımızı tekrar gözden geçirerek küresel salgınların muhtemel etkilerini analiz ederek buna göre pozisyonlandıklarını da sözlerine ekledi.