Türk dünyasına yayılacak, 60 milyar dolara ulaşacak

Türkiye’nin en büyük mes­leki emeklilik fonu OYAK Gurbu’nun 2030 Vizyo­nu açıklandı. 17 Temmuz 2025’te OYAK Genel Müdürlüğü’ne ge­len Murat Yalçıntaş tarafından açıklanan yeni yol haritasına gö­re, grup önümüzdeki dönem alt­yapı, enerji ve yüksek teknolo­ji yatırımlarına ağırlık verecek.

Murat Yalçıntaş, 65 yıldır ülke ekonomisine büyük katkılar sağ­ladıklarını, 6 kıtada 24 ülkede 8 sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi. 2024 itibarıyla 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik­lerini ifade eden Yalçıntaş, 2025 yılının ilk 6 ayı itibarıyla konsoli­de varlıklarının 35.4 milyar dola­ra, üye sayılarının da 508 bin 446 ulaştığını söyledi.

“2026 dayanıklılığın arttığı yıl olacak”

2026 yılında yatırım kararla­rında daha seçici bir tutum sergi­leyeceklerini, güçlü nakit üreten ve sürdürülebilir büyüme odaklı bir yapı kurmayı hedefledikleri­ni kaydeden Yalçıntaş, “2026’nın hızlı bir büyüme yılından ziyade, operasyonel dayanıklılığın artı­rıldığı bir dönem olacak. Temel önceliğimiz maliyet kontrolü ve verimlilik” dedi. Yalçıntaş, 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık değerine, 39 bin çalışan sayısına ve 10 milyar dolar ihracat raka­mına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalçıntaş, OYAK’ın port­föy mimarisinin; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve ma­dencilik ekseninde şekillendiği­ni kaydederek, altyapı yatırım­larının öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla port­föyün omurgasını oluşturulaca­ğını, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve ve­rimliliği açısından kritik rol üst­lendiğini ifade etti.

Dengeli ve seçici yatırım ya­pacaklarını belirten Yalçıntaş, Türkiye’de ve yurtdışında; satın alma, ortaklık, yabancı fonlar­la ortak yatırım planladıklarına işaret etti. Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olduğunu, OYAK Grubu’nun da ihracatını ağırlık­lı olarak Batı ülkelerine gerçek­leştirdiğini ifade eden Yalçıntaş, “Önümüzdeki dönem bulundu­ğumuz coğrafyayı çeşitlendir­meyi hedefliyoruz. Potansiyel olan bölgelere açılacağız. Baş­ka Afrika ve Türk dünyası olmak üzere yeni bölgelere yöneleceğiz. Başta Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere Türk dünyasına açı­lacağız” ifadelerini kullandı.

“Körfez sermayesi Türkiye için fırsat”

OYAK’ın ve Umman Yatırım Otoritesi (OIA), madencilik, ta­rım-gıda ve bilişim alanlarında 4 anlaşma imzaladığını hatırlatan Yalçıntaş, “OIA’ın 200 milyar do­lar fon büyüklüğü var. Son olarak Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile Özbekistan Hükümeti’nin ortak yatırım şirketi UzOman, OYAK şirketlerinden Hektaş’ın Özbekistan’daki yatırımı Hektaş Asia LLC’ye ortak oldu. Körfez sermayesi Türkiye için bir fırsat” açıklamasında bulundu.

“Vergi avantajımız yok”

OYAK Grubu ile ilgili bilinen bir yanlışı da düzeltmek istedi­ğini ifade eden Yalçıntaş, “OYAK Grubu hiçbir şekilde bir vergi avantajına sahip değil. Diğer şir­ketler ne vergi veriyorsa grubu­muza bağlı 147 şirket de aynı şe­kilde vergi veriyor. 2025 yılının ilk 6 ayına göre konsolide hasıla­mız 8,6 milyar dolar, faaliyet ka­rımış da 509 milyon dolar. 2024 sonu itibarıyla 127,1 milyar TL vergi ödedik. Bu da toplam Tür­kiye’deki vergilerin yüzde 1,7’si­ne denk geliyor” dedi.

Yeni halka arzlar geliyor

OYAK’ın sermaye piyasası portföyünü 2030 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artırma­yı amaçladığını ifade eden Yal­çıntaş, stratejik değer oluşturma vizyonu kapsamında yeni halka arzların gerçekleşeceğini söyle­di. OYAK Grubuna bağlı 6 şirke­tin halka arz olduğunu hatırlatan Yalçıntaş, hangi şirketlerin hal­ka açılacağı konusunda ise de­tay vermedi. Yalçıntaş, “2026 yı­lı için yeni halka arzlar planlıyo­ruz” şeklinde konuştu

Bursa’da elektrikli araç üretilecek

Murat Yalçıntaş, Bursa’da­ki OYAK Renault fabrikalarında bu yıl üç yeni modelin piyasaya sunulacağını söyledi. Bunlardan Clio’nun lansmanının yapıldığı­nı aktaran Yalçıntaş, “Arkasın­dan Boreal gelecek. Daha sonra da Duster’ın yeni bir modeli pi­yasaya sunulacak.

Bu modellerde Türkiye’de geliştirilen ve üreti­len hibrit motorları kullanacağız. 2026 yılında 200 bin hibrit motor üretmeyi planlıyoruz. Bunun 100 bin adedini üreteceğimiz araç­larda kullanacağız” diye konuştu. Elektrikli araç üretimi de gerçek­leştireceklerini kaydeden Yal­çıntaş, model konusunda deta­ya girmekten kaçındı. Ancak pi­yasada Dacia’nın küçük bir SUV elektrikli bir modelinin Bursa’da üretilebileceği dillendiriliyor.

6 yılda 6,8 milyar dolarlık yatırım

Murat Yalçıntaş, son 6 yılda grup olarak 6 milyar 878 milyon dolar yatırıma imza attıklarını söyledi. Mart veya nisan madencilik alanında altın üretimi ile ilgili bir açıklama yapacaklarını kaydeden Yalçıntaş, grup olarak savunma sanayine de ciddi ilgilerinin olduğunu kaydetti. OYAK Çimento’da Tayvanlı ortakları TCC ile yurt dışında yatırımlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yalçıntaş, “Yatırımlar netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği odaklı yatırımların hızlandırıldığını, dönüşümün, finansal disiplin çerçevesinde uzun vadeli regülasyonlar ve piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yönetildiğini vurguladı.

Liman ve rafineriye yatırım yapacak

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Amsterdam’daki liman yatırımı haricinde yeni liman fırsatlarını takip ettiklerini, lojistik sektörüne yönelik yatırım planlarının da gündemde olduğunu belirtti.

Madencilik faaliyetlerini yurt dışına taşımayı hedeflediklerini kaydeden Yalçıntaş, Afrika açılımına dair detaylı planları önümüzdeki aylarda paylaşabileceklerini belirtti. Orta Asya’da kurulan bir fona katılım için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yalçıntaş, rafineri yatırımları konusunda ise Türkiye ve yurt dışındaki farklı alternatiflerin masada olduğunu aktardı.