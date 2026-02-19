Türk dünyasına yayılacak, 60 milyar dolara ulaşacak
2030 Vizyonu kapsamında altyapı, enerji ve yüksek teknoloji yatırımlarına ağırlık verecek olan OYAK Grubu, başta Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere Türk dünyasına açılacak. Grup 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ve 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK Gurbu’nun 2030 Vizyonu açıklandı. 17 Temmuz 2025’te OYAK Genel Müdürlüğü’ne gelen Murat Yalçıntaş tarafından açıklanan yeni yol haritasına göre, grup önümüzdeki dönem altyapı, enerji ve yüksek teknoloji yatırımlarına ağırlık verecek.
Murat Yalçıntaş, 65 yıldır ülke ekonomisine büyük katkılar sağladıklarını, 6 kıtada 24 ülkede 8 sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi. 2024 itibarıyla 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçıntaş, 2025 yılının ilk 6 ayı itibarıyla konsolide varlıklarının 35.4 milyar dolara, üye sayılarının da 508 bin 446 ulaştığını söyledi.
“2026 dayanıklılığın arttığı yıl olacak”
2026 yılında yatırım kararlarında daha seçici bir tutum sergileyeceklerini, güçlü nakit üreten ve sürdürülebilir büyüme odaklı bir yapı kurmayı hedeflediklerini kaydeden Yalçıntaş, “2026’nın hızlı bir büyüme yılından ziyade, operasyonel dayanıklılığın artırıldığı bir dönem olacak. Temel önceliğimiz maliyet kontrolü ve verimlilik” dedi. Yalçıntaş, 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık değerine, 39 bin çalışan sayısına ve 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Yalçıntaş, OYAK’ın portföy mimarisinin; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillendiğini kaydederek, altyapı yatırımlarının öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturulacağını, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.
Dengeli ve seçici yatırım yapacaklarını belirten Yalçıntaş, Türkiye’de ve yurtdışında; satın alma, ortaklık, yabancı fonlarla ortak yatırım planladıklarına işaret etti. Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olduğunu, OYAK Grubu’nun da ihracatını ağırlıklı olarak Batı ülkelerine gerçekleştirdiğini ifade eden Yalçıntaş, “Önümüzdeki dönem bulunduğumuz coğrafyayı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Potansiyel olan bölgelere açılacağız. Başka Afrika ve Türk dünyası olmak üzere yeni bölgelere yöneleceğiz. Başta Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere Türk dünyasına açılacağız” ifadelerini kullandı.
“Körfez sermayesi Türkiye için fırsat”
OYAK’ın ve Umman Yatırım Otoritesi (OIA), madencilik, tarım-gıda ve bilişim alanlarında 4 anlaşma imzaladığını hatırlatan Yalçıntaş, “OIA’ın 200 milyar dolar fon büyüklüğü var. Son olarak Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile Özbekistan Hükümeti’nin ortak yatırım şirketi UzOman, OYAK şirketlerinden Hektaş’ın Özbekistan’daki yatırımı Hektaş Asia LLC’ye ortak oldu. Körfez sermayesi Türkiye için bir fırsat” açıklamasında bulundu.
“Vergi avantajımız yok”
OYAK Grubu ile ilgili bilinen bir yanlışı da düzeltmek istediğini ifade eden Yalçıntaş, “OYAK Grubu hiçbir şekilde bir vergi avantajına sahip değil. Diğer şirketler ne vergi veriyorsa grubumuza bağlı 147 şirket de aynı şekilde vergi veriyor. 2025 yılının ilk 6 ayına göre konsolide hasılamız 8,6 milyar dolar, faaliyet karımış da 509 milyon dolar. 2024 sonu itibarıyla 127,1 milyar TL vergi ödedik. Bu da toplam Türkiye’deki vergilerin yüzde 1,7’sine denk geliyor” dedi.
Yeni halka arzlar geliyor
OYAK’ın sermaye piyasası portföyünü 2030 yılına kadar en az yüzde 50 oranında artırmayı amaçladığını ifade eden Yalçıntaş, stratejik değer oluşturma vizyonu kapsamında yeni halka arzların gerçekleşeceğini söyledi. OYAK Grubuna bağlı 6 şirketin halka arz olduğunu hatırlatan Yalçıntaş, hangi şirketlerin halka açılacağı konusunda ise detay vermedi. Yalçıntaş, “2026 yılı için yeni halka arzlar planlıyoruz” şeklinde konuştu
Bursa’da elektrikli araç üretilecek
Murat Yalçıntaş, Bursa’daki OYAK Renault fabrikalarında bu yıl üç yeni modelin piyasaya sunulacağını söyledi. Bunlardan Clio’nun lansmanının yapıldığını aktaran Yalçıntaş, “Arkasından Boreal gelecek. Daha sonra da Duster’ın yeni bir modeli piyasaya sunulacak.
Bu modellerde Türkiye’de geliştirilen ve üretilen hibrit motorları kullanacağız. 2026 yılında 200 bin hibrit motor üretmeyi planlıyoruz. Bunun 100 bin adedini üreteceğimiz araçlarda kullanacağız” diye konuştu. Elektrikli araç üretimi de gerçekleştireceklerini kaydeden Yalçıntaş, model konusunda detaya girmekten kaçındı. Ancak piyasada Dacia’nın küçük bir SUV elektrikli bir modelinin Bursa’da üretilebileceği dillendiriliyor.
6 yılda 6,8 milyar dolarlık yatırım
Murat Yalçıntaş, son 6 yılda grup olarak 6 milyar 878 milyon dolar yatırıma imza attıklarını söyledi. Mart veya nisan madencilik alanında altın üretimi ile ilgili bir açıklama yapacaklarını kaydeden Yalçıntaş, grup olarak savunma sanayine de ciddi ilgilerinin olduğunu kaydetti. OYAK Çimento’da Tayvanlı ortakları TCC ile yurt dışında yatırımlar konusunda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yalçıntaş, “Yatırımlar netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği odaklı yatırımların hızlandırıldığını, dönüşümün, finansal disiplin çerçevesinde uzun vadeli regülasyonlar ve piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yönetildiğini vurguladı.
Liman ve rafineriye yatırım yapacak
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Amsterdam’daki liman yatırımı haricinde yeni liman fırsatlarını takip ettiklerini, lojistik sektörüne yönelik yatırım planlarının da gündemde olduğunu belirtti.
Madencilik faaliyetlerini yurt dışına taşımayı hedeflediklerini kaydeden Yalçıntaş, Afrika açılımına dair detaylı planları önümüzdeki aylarda paylaşabileceklerini belirtti. Orta Asya’da kurulan bir fona katılım için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yalçıntaş, rafineri yatırımları konusunda ise Türkiye ve yurt dışındaki farklı alternatiflerin masada olduğunu aktardı.