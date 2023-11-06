Türk Eximbank, Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası Programı'nı devreye alıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık işlemlerini icra etmelerine yönelik yaptığı değişiklikler sonrasında Türk Eximbank tarafından faizsiz bankacılık ürünlerinin oluşturulması çalışmalarına hız verildi.

Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde banka bünyesinde faizsiz bankacılık danışma komitesi kuruldu. Dünyada örnekleri bulunan pencere sistemi modeliyle faizsiz bankacılık faaliyetlerini tüm iş süreçlerinde diğer bankacılık faaliyetlerden ayrıştıran Türk Eximbank, 1989 yılından bu yana ihracatçılara sunduğu ihracat kredi sigortası programları arasına "Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası" ürününü ekledi.

Türk Eximbank'ın gelişen vizyonunun ve yenilikçi yaklaşımının bir yansıması olarak, ihracat kredi sigortası alanında bir ilk olan Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası, ihracatçıların yurt dışında yerleşik alıcılara yönelik Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun mal satışlarından doğacak azami 360 gün vadeli ihracat alacaklarının ticari ve politik risklere karşı sigortalanması yoluyla Türkiye'nin ihracatının güvenilir bir ortamda artırılmasına katkı sağlayacak.

"Faizsiz bankacılık faaliyetlerine oldukça önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, faizsiz bankacılık faaliyetlerine oldukça önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hibrit Model (vekalet/mudarebe) ile çalışacak program kapsamında bankamız bünyesinde kurulan danışma komitesinden uygunluk alınmıştır. Bankamızın katılım sigortacılığı muhasebe hesaplarının mevcut konvansiyonel sigortacılık muhasebe hesaplarından ayrıştırılarak sigortalıların ödeyeceği katkı primlerinin ayrı bir risk fonuna aktarılması sağlanmıştır. Söz konusu fonda toplanan katkı primleri faizsiz bankacılık yatırım araçlarında değerlendirilecek ve sigortalı firmaların uğrayacağı zararlara ilişkin tazminat talepleri bu fon üzerinden karşılanacaktır. Bankamız tarafından Katılım Esaslı İhracat Alacak Sigortası ile üstlenilen risklerin Türk Katılım Reasürans ve uluslararası retekafül şirketleriyle paylaşılmasına yönelik anlaşmalar yapılmıştır."

Ali Güney, bankanın her yıl ürün ve hizmet kapsamını genişlettiğini kaydederek, uluslararası kuruluşlardan faizsiz bankacılık esaslarına göre temin ettikleri fonları ihracatçılara sunduklarını, bu çerçevede 2022'de 105 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladıklarını, bu yıl ise toplam 327 milyon ABD Doları tutarında fon kullandırımına devam ettiklerini anlattı.

Kendi kaynaklarından ticari bankalar aracılığıyla kullandırdıkları Sevk Öncesi İhracat Kredisi ürününü Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına uygun hale getirerek katılım bankalarından başvuru yapan ihracatçılara da sunduklarını belirten Güney, Katılım Bankaları Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Finansman Programı ile de ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarına yönelik finansman sağladıklarını, faizsiz bankacılık alanında finansman ve sigorta ürünlerini çeşitlendirerek tüm ihracatçılara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.