Türk Eximbank'tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, zorlu piyasa koşullarına rağmen yüksek ilgi gören işlem, Türk Eximbank'ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü itibarı ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli, 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracıyla 2025 yılının ikinci çeyreğinde bu piyasada işlem gerçekleştiren ilk Türk finansal kuruluşu olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık talep toplanan ihracın kupon oranı yüzde 6,875 olarak belirlenirken, bu oran başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında gerçekleşti.

İşleme, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Amerika ve Asya bölgelerinden 130'a yakın kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 80'i uluslararası düzeyde tanınan büyük fon yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.

"Yılın ilk yarısında sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar doları aştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gerçekleştirilen tahvil ihracının hem banka hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğunu bildirdi.

Global piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle volatilitenin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdikleri tahvil ihracına 4 katı aşan talep geldiğini kaydeden Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum uluslararası piyasalarda Türk ihraççılara yönelik artan güvenin açık bir yansımasıdır. Bu işlemle birlikte 2025'in ilk yarısında Türk Eximbank olarak sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar doları aşmıştır. Türk Eximbank, önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırarak, orta ve uzun vadeli dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ihracatçılarımızın uzun vadeli finansmana erişimini desteklemeyi sürdürecektir. Ülkemizin ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."