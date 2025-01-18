Türk Eximbank'tan ihracatçılara özel finansman kolaylığı

Türk Eximbank ihracatçılara alternatif teminatlarla finansman kolaylığı sağlıyor. Konuya dair değerlendirmede bulunan Banka Genel Müdürü Ali Güney, 2024'te teminat mektuplu kredilerin oranını bir önceki yıla göre yüzde 10 azalttıklarını belirterek, "Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen teminat çeşitliliği uygulaması, ihracatçılar tarafından yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Uygulamayla, teminat mektubunun ve Türk Eximbank sigortalı alacağın temlikinin yanı sıra menkul kıymet rehini, Kredi Garanti Fonu ve İhracatı Geliştirme gibi kefalet kurumlarının kefaleti, gayri menkul ipoteği ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminatı kabul ediliyor.

Teminat sorununa yönelik çözüm adımı...

Kredi kullanımında farklı teminat türlerinin kabul edilmeye başlanmasıyla, ihracatçıların bankanın ihracat destek kredilerinden yararlanırken yaşadığı teminat sorununun çözümüne yönelik önemli adım atıldığını söyleyen Güney, böylece ihracatçıların krediye erişimleri kolaylaşırken, toplam finansman maliyetlerini de düşürdüklerine dikkati çekti.

"Yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz"

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesini de amaçladıklarını belirterek, "Yapılan çalışmalar neticesinde, teminat mektuplu kredilerin toplam krediler içindeki oranı 2024'te önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında da finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlara devam edeceğiz" dedi.